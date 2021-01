Ángela Aguilar se reúne con su hermano que estuvo en prisión

Tres años después de que el hijo mayor de Pepe Aguilar se declarara culpable del delito de tráfico de personas indocumentadas, la familia al fin ha podido reunirse, así lo compartió el cantante con una foto de sus hijos Leonardo, Aneliz, Emiliano y Ángela Aguilar.

En 2017, se dio a conocer que el hijo mayor de Pepe Aguilar se había declarado culpable por el delito de tráfico de personas indocumentadas ante una corte de Estados Unidos, tras haber sido arrestado en el puerto de entrada de San Ysidro, San Diego.

En ese momento José Emiliano Aguilar aceptó haber llevado a cuatro personas de nacionalidad china a Estados Unidos de manera ilegal, en la cajuela de su auto. Por esta razón fue condenado a tres años de libertad condicional tras pagar una multa de 15 mil dólares, además de pasar seis meses de rehabilitación en un centro contra adicción a las drogas.

Tras haber cumplido con su sentencia, Emiliano rehace su vida viviendo en Tijuana, desde donde puede viajar a Estados Unidos con frecuencia.

Ahora, Pepe Aguilar demostró que está listo para reencontrarse con su familia y a través de una publicación en su cuenta de Instagram, compartió una fotografía de todos sus hijos juntos, con un mensaje en el que demuestra su amor incondicional por cada uno de ellos:

"Hacía tiempo que no podíamos tomar una foto así, no hay fecha que no se llegue."