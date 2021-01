Maluma podría ser papá pronto y esta fotografía lo anuncia

Durante el fin de semana el cantante Maluma sorprendió a sus seguidores con un misterioso mensaje en redes sociales. El originario de Colombia publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la cual aparece recostado sobre el vientre de una mujer, lo que desató sospechas de que podría convertirse en padre pronto.

La fotografía en blanco y negro también fue compartida en sus historias de Instagram, donde además escribió "tengo algo que decirles". Sin embargo no reveló más de lo que se trataba la imagen.

La fotografía muestra al cantante sonriente mientras está recostado sobre el vientre de su novia Susana Gómez, quien pintó sobre su piel la leyenda #7DJ. En cuestión de minutos, la publicación recibió más de un millón 300 mil 'me gusta', además de miles de felicitaciones por parte de sus fans.

Aunque el cantante no ha confirmado nada, se sospecha que también podría tratarse de al fin que quiera hacer pública su relación, o de la posibilidad del lanzamiento de un nuevo álbum. En este caso, los fans sospechan que el hashtag podría significar 7 Días en Jamaica, pues el año pasado el cantante disfrutó de este lugar y algunos aseguran que ahí nació la inspiración para su nuevo material.

En redes sociales, muchos aseguran que se trata de una estrategia publicitaria, y que podría significar que para él un nuevo álbum es como tener un hijo. Por ahora solo queda esperar a que dentro de las próximas horas Maluma confirme la información.

Por ahora el intérprete de 'Hawaii' sigue disfrutando de un fin de semana en las montañas, donde ha podido esquiar en la nieve y realizar sesiones de fotos luciendo sus mejores looks de invierno.

Desde hace varios meses comenzaron los rumores de la nueva relación entre Maluma y la colombiana Susana Gómez. Aunque ninguno ha dado declaraciones al respecto, se les ha visto juntos en diversas ocasiones.

A diferencia de las ex del cantante, Susana no es una modelo, sino una arquitecta nacida en Medellín, que no tiene relación con el mundo de la música. Se sabe que es divorciada y que mantiene una amistad con Maluma desde hace varios años.

De Susana no se tiene mucha información, ya que prefiere llevar una vida privada, lejos del ojo público y de las redes sociales, razón por la cual Maluma tampoco ha publicado fotografías a su lado.

Se sospecha que ambos han pasado la cuarentena juntos, pues en varias publicaciones del cantante se ha visto a Susana muy feliz junto a él. Incluso en las recientes publicaciones de sus vacaciones invernales se puede ver que ella lo acompaña.

