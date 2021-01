Él es el nuevo novio rockero de Kourtney Kardashian que ha conquistado las redes sociales

Kourtney Kardashian ha sido la hermana más privada de la familia Kardashian en el último año, desde que comenzó a hacer público su deseo de salir del reality show y llevar una vida alejada del ojo público. A pesar de sus esfuerzos por mantener su privacidad, recientemente ha regresado a ser el centro de atención, debido a rumores sobre su nuevo romance.

Todo comenzó cuando Kourtney publicó una selfie en su cuenta de Instagram y el músico Travis Barker comentó con un emoji de una rosa. Anteriormente Travis ya se había hecho presente en sus comentarios, cuando publicó una foto entrando al mar y él respondió con el emoji de una sirena.

Los rumores se intensificaron cuando ambos revelaron que se encontraban en la casa de Kris Jenner en Palm Springs. Se sabe que ambos son amigos desde hace tiempo, pues los hijos de Travis son amigos de el hijo de Kourtney, Mason y su hija Penelope. Sin embargo recientemente medios estadounidenses indican que podrían haber comenzado una relación romántica.

De acuerdo con People, la familia Kardashian ya habría dado su aprobación para que Travis y Kourtney pasaran de amigos a novios, pues consideran que es un buen padre y un buen tipo. Además de que confían en él pues es un amigo de la familia desde hace años.

De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, Travis ha estado enamorado de Kourtney desde hace tiempo, pero hasta ahora ella aceptó salir con él de forma romántica, el hecho de que sus hijos se lleven bien ha influido para que ambos se vuelvan más cercanos.

Aunque aseguran que la relación no es seria por el momento, ambos están disfrutando su tiempo juntos y tomando las cosas con calma.

Algo poco conocido es que Travis ha sido amigo de la familia por mucho tiempo, e incluso alguna vez confesó haber tenido un crush por Kim Kardashian, la hermana menor de Kourtney.

Él y Kim se conocieron en Amsterdam, cuando él se encontraba de viaje con Paris Hilton, y Kim era asistente de la famosa. En 2015, confesó a US que de inmediato se sintió atraído por Kim y que a pesar de disfrutar su relación con Paris, siempre pensó que la belleza de Kim era increíble.

"No podía quitarle los ojos de encima. Me gustaba pasar tiempo con Paris, pero siempre me han gustado las chicas con curvas y Kim era muy hermosa."