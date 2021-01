Billie Eilish habla de su horrible relación con su cuerpo y nos sentimos identificadas

La cantante Billie Eilish de 19 años de edad, se sinceró sobre su relación con su cuerpo y su imagen corporal. A pesar de su corta edad, mostró gran valentía y madurez al reflexionar sobre las consecuencias de la presión social por encajar dentro de ciertos estándares de belleza. En una reciente entrevista reveló cómo esto provocó estragos en su salud mental y nos recordó que sin importar la edad, las mujeres son juzgadas constantemente por su apariencia.

Hace algunos meses, fotografías de la cantante tomadas por un paparazzi salieron a la luz. Las imágenes mostraban a Billie usando un top de tirantes, muy diferente al estilo de ropa oversized que usualmente usa. En una entrevista para Vanity Fair, la adolescente recordó lo mucho que le costó tener una buena relación con su cuerpo y dijo sentirse agradecida porque esto no sucedió cuando aún luchaba con desordenes alimenticios.

La intérprete de 'Ocean eyes' dijo que la razón por la cual comenzó a usar ropa más grande era porque no se sentía cómoda con su cuerpo y recordó que durante su infancia la presión por tener un cuerpo delgado la llevó a padecer trastornos alimenticios e incluso a lastimarse a sí misma.

"Estoy feliz de que eso pasó ahora que estoy mejor, porque si hubiera sucedido hace tres años cuando tenía una horrible relación con mi cuerpo… Cinco años atrás no comía y bailaba todo el tiempo. Recuerdo que una vez tomé una pastilla que decía que era para perder peso y sólo me hizo mojar la cama a los 12 años. Fue horrible."

la adolescente recordó lo mucho que le costó tener una buena relación con su cuerpo y dijo sentirse agradecida porque esto no sucedió cuando aún luchaba con desordenes alimenticios. - Instagram

Desde inicios de su carrera, Billie decidió usar ropa grande para evitar que las personas se concentraran en su cuerpo ni en su talla. Cuando las fotografías de los paparazzi se hicieron virales, ella dijo a sus fans que era momento de comenzar a normalizar los "cuerpos reales".

Lo peor fue que alcanzar el éxito a temprana edad le hizo estar expuesta a las críticas de personas en Internet, que sin detenerse a considerar que se trata de una menor de edad juzgan su cuerpo y refuerzan sus inseguridades.

Su experiencia con la fama y el Internet le ha llevado a formar una opinión clara "el Internet odia a las mujeres", así lo resumió en la entrevista refiriéndose a la presión y las críticas que enfrentan todas las mujeres dentro de las redes sociales.

El año pasado Billie realizó un video corto llamado 'No es mi responsabilidad' para enfrentar a quienes la critican. En él, la cantante se quita la ropa mientras dice:

"Si uso ropa cómoda, no soy una mujer. Si me la quito soy una cualquiera. Aunque nunca han visto mi cuerpo, me juzgan por él ¿Por qué?"