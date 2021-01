Hija de Biby Gaytán da positivo por COVID-19 a días de trasladarse a España

Alejandra Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, dio positivo por COVID-19 a apenas unos días de haber llegado a Madrid, España, a donde, se presume se mudó.

La joven de tan solo 22 años hace unos días informó que se trasladaría a España, pero no ofreció detalles sobre su estadía en el lugar.

Para sorpresa de muchos, Alejandra arrojó positivo en la prueba de COVID-19, por lo que se encuentra aislada y con síntomas leves.

A finales de año, la influencer había estado en una sala de emergencias de Ciudad de México luego de presentar algunos síntomas, sin embargo para ese momento la prueba arrojó negativo para coronavirus.

Luego de su llegada a España, Capetillo comenzó a tener síntomas y una nueva prueba confirmó que esta ocasión sí padecía la enfermedad.

“Vengo con la noticia de que di positiva en Covid-19. Gracias a Dios me siento dentro de todo bien, siento como una gripe, me duela la garganta, los músculos”, dijo a través de sus historias de Instagram.

Dejó claro que sus síntomas no son nada graves, pero pidió a sus seguidores que la mantuvieran acompañada y la apoyen con consejos para poder sobrellevar el virus de la mejor manera.

Además, confesó que al momento de recibir el resultado de la prueba se sintió decaída y triste por estar lejos de su familia.

“Me van a ver mucho por aquí contándoles cómo voy en estos días que voy a estar aislada. La verdad ayer cuando me dieron los resultados de que di positiva, me entró como un breakdown porque estoy tan lejos de mi familia y justamente me dio el bicho”, señaló.

Aseguró que en momentos difíciles como el que está viviendo suele estar con su familia, por lo que se ha sentido afectada.

“Normalmente cuando me enfermo estoy con mi familia, me están apapachando, mi mamá y mi papá. Y pues ahorita estoy aquí tan lejos y súper aislada, y sí me entró el breakdown de quiero estar con mi familia. Pero pues ni modo, estoy lejos, me tocó lejos, pero a pasarlo. Y pues ya me van a pasar sus recomendaciones y yo estaré al tanto y les estaré contando qué tal me va”, contó.

Alejandra Capetillo ya había temido por el COVID-19

Para finales de 2020, Alejandra ya había sentido miedo por la enfermedad debido a una serie de síntomas que la habían hecho sentir mal.

“Ale acabó en urgencias en la madrugada… el doctor sí le mandó a hacer la prueba de Covid-19, además de los antibióticos y dijo: ‘no podemos descartar Covid, entonces que se haga la prueba de PCR, dijimos: ‘no, todos ya tenemos, nos vamos a morir…es Covid porque no hay otra explicación”, dijo Ana Paula Capetillo a través de un video de YouTube.

Alejandra aseguró que atravesó un momento difícil, pues no solo se sintió muy mal, sino que estuvo atemorizada por el virus.

“Empecé a llorar (del dolor) y le dije a mi mamá, ‘me duele horrible, no me puedo ni parar’… paso a urgencias, me meten a un cuartito, me empiezan a hacer preguntas y mi papá contestaba por mí y de la nada, veo que traen una silla de ruedas, la batita y me meten a un cuarto para tomarme una tomografía. Yo sí estaba muy espantada, pasó lo peor por mi cabeza”, afirmó.

