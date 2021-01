Yalitza Aparicio usa un hermoso vestuario bordado en su visita a Guatemala

Yalitza Aparicio, recientemente viajó a Guatemala para entrevistar a las abuelas de Sepur Zarco, como parte de su nuevo documental Peace Peace Now Now. Durante su viaje, la mexicana se reunió con la actriz indígena María Mercedes Coroy y con Rigoberta Menchú, merecedora del premio Nobel de la Paz en 1992. Yalitza recibió como obsequio una vestimenta tradicional de la región, la cual portó con orgullo a lado de sus invitadas.

Yalitza Aparicio lleva el orgullo indígena en su vestimenta

La actriz originaria de Oaxaca, compartió a través de sus redes sociales una fotografía a lado de María, Rigoberta y Leticia Teleguario, política defensora de los derechos de las mujeres. En las imágenes, Yalitza aparece usando una prenda tradicional bordada en colores rojo, azul y rosa. La foto estuvo acompañada del mensaje:

"Gracias por darme la oportunidad de conocer a estas mujeres tan maravillosas que me inspiran. Atesoraré sus palabras: 'Cuando estés perdida y no sepas a donde ir, busca el sol y ve en esa dirección' (Rigoberta Menchú)"

A través de sus redes sociales, la actriz explicó la historia detrás de su regalo y compartió fotografías de los hermosos detalles bordados.

"Es un Huipil de la comunidad indígena Patzun, Chimaltenango Guatemala, tiene en el diseño el calendario maya, con los nahuales que rigen y guían el camino de los pueblos y mujeres indígenas de Guatemala. Hecho por manos Guatemaltecas."

Por su parte María mercedes Coroy, protagonista de la serie 'Malinche' y la película 'La llorona', también compartió imágenes de la reunión y resaltó la importancia del trabajo de todas las activistas para los derechos de las comunidades indígenas.

"Hoy tuve el privilegio de compartir con 3 mujeres que con sus vidas, me motivan a seguir adelante, luchando por mis sueños y creyendo que todos los días podemos crecer y ser mejores cuando unimos fuerzas, trabajando en lo que nos hace felices, pero también aportando para lograr cambios de mentalidad en una sociedad donde todos buscamos igualdad."

En el documental Peace Peace Now Now, Yalitza entrevistará a las abuelas de Sepur Zarco, quienes luchan para conseguir justicia tras haber sido víctimas de abusos cometidos por ex oficiales militares. Tras años de lucha, lograron condenas de cárcel perpetua por los cargos de violación y asesinato.

Este nuevo proyecto cinematográfico, surge después de que la actriz fuera invitada a formar parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que es la encargada de otorgar los premios Oscar cada año. Ahora que ha comenzado un nuevo año, Yalitza ha demostrado que está lista para regresar a trabajar en proyectos que se alinean con sus principios, ya que tras revelar que se encontraba en grabaciones del documental Peace Peace Now Now, la actriz sorprendió a sus seguidores con una aparición en el video musical de la banda Natiruts y el músico Ziggy Marley para la canción 'América vibra'.

En el video, la actriz nominada al Oscar recita una frase sobre la unión y la igualdad antes de que los intérpretes comiencen a cantar sobre la justicia social y la importancia de la conservación del medio ambiente.

"No queremos muros. Nosotros somos puentes", dice Yalitza al inicio de la canción.

El primer capítulo del documental, estará narrado por la chilena Daniela Vega, quien protagonizó la película ganadora del Oscar 'Una mujer fantástica'. Vega, viajó a Colombia para adentrarse en la Ciudad de las Mujeres, que reúne a mujeres sobrevivientes de la violencia ejercida por militares del estado.

Por su parte, la actriz e influencer del momento Ester Expósito estará encargada del último episodio del documental, para el cual visitó a la periodista Lydia Cacho en su natal España, para brindar una perspectiva sobre el exilio. Lydia, es una activista, feminista y defensora de los derechos humanos que abandonó México después de haber recibido amenazas de muerte tras publicar un libro sobre una red de pornografía infantil.

