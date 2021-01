Secretos de la segunda temporada de Winx que debes conocer

El pasado 22 de enero se celebró el estreno de la serie Destino: la saga Winx, una versión live action de la serie animada Winx Club, que se transmitió a través de Nickelodeon. La primera temporada de las hadas adolescentes, ha logrado cautivar a miles de fans a tan solo pocos días de su estreno, por lo que muchos se preguntan si habrá una segunda temporada.

Todo lo que sabemos sobre Destino: la saga Winx temporada 2

Aunque por el momento no se anuncia de manera oficial si habrá una segunda temporada, es casi seguro que sucederá por tratarse de una producción original de Netflix. Además de que la protagonista, Abigail Cowen ya comenzó a dar algunas pistas de lo que podría pasar próximamente en la serie.

- Instagram

En una entrevista para The Wrap, la actriz dijo que podría existir una segunda temporada y reveló quién le gustaría ver en los próximos capítulos.

"Si tenemos la suerte de conseguir una continuación, creo que Flora entraría. No soy parte del proceso de casting, pero espero que estas preocupaciones sean algo que se pueda abordar. Creo que la diversidad es vital y muy necesaria en la industria."

Estas declaraciones responden a la confusión de algunos fans, ya que el personaje de Flora no aparece en la primera temporada. El personaje de Eliot toma el papel de Terra, sin embargo no sigue la misma línea que el personaje de Flora, pues los creadores decidieron reinventarlo por completo. Aún no se sabe si será una de las diferencias entre la serie animada y la versión de Netflix, o si el personaje de Flora aparecerá en un futuro.

- Instagram

De ser realidad una segunda temporada, es posible que las heroínas se enfrenten a un nuevo villano, tras haber derrotado a los quemados. En la serie animada, la escuela tiene como rivales a unas brujas, el trio Trix, conformado por Icy, Darcy y Stormy que seguramente veremos en la serie en algún momento.

- Instagram

De ser así, se piensa que la segunda temporada podría estrenarse hasta 2022, pero ya que la primera temporada contó con tan sólo seis capítulos, es probable que se libere otra temporada antes del final del 2021.

Recordemos que los primeros seis episodios debían estrenarse en 2020, sin embargo la pandemia por coronavirus hizo que se retrasara. Ahora solo falta esperar a que Netflix emita un comunicado confirmando una nueva temporada.

- Instagram

La historia cuenta cómo cambia la vida de una adolescente cuando descubre que tiene poderes y se inscribe en la escuela Alfea para aprender a controlar su magia. Ahí conoce a nuevas amigas inseparables y se adentra en el mundo mágico, donde deberá enfrentarse a las fuerzas del mal para poder saber más de su pasado y descubrir quién es en realidad y porque tiene esos poderes.

- Instagram

La serie de origen italiano se estrenó originalmente en su versión animada en 2004, su éxito fue tal que posteriormente derivó en la creación de juguetes, libros, ropa, videojuegos y tres películas. Además de dos spin-offs, uno llamado Pop Pixie y el otro Winx Club WOW: World of Winx La serie está basada en Sailor Moon y Harry Potter.

