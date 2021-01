Películas de Netflix que toda mujer que se cansó de esperar al amor de su vida debe ver

Un tema muy recurrente en las películas es el amor eterno y las dos almas que se encuentran para nunca separarse, cuestión que se parece más a la ficción que a la realidad y algo de lo que han huido estas películas de Netflix.

El gigante del streaming tiene varias opciones en su catálogo para disfrutar entre risas, y una que otra lágrima, de los devenires de la soltería pero también de su encanto, porque sí, puede ser una etapa muy linda para disfrutar de ti misma.

Películas de Netflix sobre el amor (y el desamor)

Solteras

Si tu caso es que estás ansiosa por abandonar la soltería para entregarse en las mieles del amor, ten cuidado de terminar como Ana, la protagonista de esta hilarante historia.

Solteras, en Netflix. - Instagram

Ella ya tenía la boda planeada y todo listo para casarse antes de los 30 años, como siempre lo soñó. Sin embargo, su futura unión se derrumba y la frustración la lleva a alistarse en una clase para conseguir al hombre ideal.

Ahí se encontrará con otras mujeres desesperadas por hallar pareja y el resultado, es para soltar risas con este filme mexicano estrenado en 2019.



No me digas solterona

Directo desde Perú, esta cinta invita a reflexionar en medio de risas, sobre los beneficios que tiene estar sin pareja sentimental y que también tiene su lado bueno.

Esto a través del ejemplo de Patricia, la mujer de 35 años que estaba por embarcarse en el altar cuando todo se echa a perder y vuelve a estar sola.

No me digas solterona, en Netflix. - Instagram

A partir de entonces le toca enfrentar los comentarios molestos de la sociedad que la presiona por encontrar a un hombre, cuando en realidad, no necesita a alguien a su lado para ser feliz.



Solterísima

Sin embargo, hay quienes llevan los desamores a otro nivel y no terminan de soltar a ese ex con el que no tendrán futuro, justo como enseña este largometraje directo desde Sudáfrica para Netflix.

La comedia se desarrolla alrededor de Dineo (Fulu Mugovhani), una experta en redes sociales que se entera de que su novio rompió con ella el propio día de San Valentín.

Un nuevo amor, con resultados inesperados, hará que ella empiece a dudar de sí misma y obsesionarse con las viejas heridas en vez de enfocarse en abrirse a mejores y nuevas cosas para su futuro.



La la land

Esta es una entrega, protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone, con una visión más realista del amor porque las personas van cambiando al igual que sus prioridades, así que las relaciones se transforman.

Esa es la vida de Sebastian y Mia, una pareja que se ama locamente, pero sin olvidar la ambición desmedida que ambos sienten hacia triunfar en sus carreras, cuestión que va obstaculizando su noviazgo.

La La Land, en Netflix. - Instagram

Esto no quiere decir que estarás sola para siempre o que no existe tu media naranja, sino que hay romances que se vencen para darle paso a cosas nuevas.



Te quiero, imbécil

Todos alguna vez en la vida hemos sido Marcos. Un hombre que después de 8 años de relación pidió matrimonio y no solo fue rechazado sino que también terminaron por completo con él.

Destrozado y deprimido, esta comedia romántica española nos lleva al camino que tiene que pasar a sus 35 años, sin dinero y viviendo con sus padres para volver a levantarse.

En el transcurso, intenta cambiar su apariencia y se vuelve cercano a Raquel, una vieja amiga que lo va guiando en ese nuevo proceso de reencontrarse consigo mismo.



