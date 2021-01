Series que se volvieron un éxito después de fichar por Netflix y ahora todos amamos

En la historia de muchas series hay un antes y después de Netflix. Parece que el servicio de streaming tiene el mismo don del rey Midas de convertir todo lo que toca en oro, puesto que algunas de sus producciones no originales, triunfaron a su llegada a la plataforma.

Previo a esto, no habían alcanzado el grado de éxito que hoy pueden alardear y en algunos casos, la propia empresa quiso aprovecharse de su viralidad para continuar con sus guiones.

Series que triunfaron después de llegar a Netflix

Lucifer

La historia del propio diablo en sí mismo fue producida por Fox durante sus tres primeras temporadas, pero Netflix decidió seguir el legado y encargarse a partir de la cuarta entrega.

Narra la vida de Lucifer, que aburrido de estar en el infierno después de ser expulsado del paraíso, decide irse a vivir a Los Ángeles y colaborar con la policía como detective de homicidios.

Ha tenido gran receptividad por parte de sus fanáticos, que contentos con la continuación que le dio el servicio web, se mantienen a la expectativa de la sexta y útima temporada.



The Last Kingdom

Al igual que la serie anterior, la compañía retomó lo hecho por BBC América a lo largo de dos temporadas para darle dos nuevas partes al relato basado en las novelas de Bernard Cornwell.

Según el portal Fotogramas, se trata de un drama medieval ambientado en la Gran Bretaña del siglo IX que sigue específicamente la vida de Uhtred de Bebbanburg, hijo de nobles de Wessex.

Es criado por invasores daneses pero a medida que crece, deberá definir sus lealtades al escoger a la tierra de sus ancestros o a aquellos que lo convirtieron en quien es hoy.



The End of the F***ing World

En 2019 terminó esta producción de Channel 4 que desde que llegó directamente a Netflix le gustó a todos sus usuarios, arrebatando hasta 93% de comentarios positivos sobre 100 en portales especializados como Rotten Tomatoes.

Abarca la vida de James, un joven con características psicópatas, que decide escapar en un viaje por carretera junto a una amiga del instituto que está buscando a su padre y que no encaja con el resto del mundo.

El mismo medio la define como una especie de Bonnie & Clyde moderna que termina siendo adictiva con solo apenas dos temporadas de ocho episodios.



La casa de papel

Fue en el servicio de entretenimiento por suscripción que La Casa de Papel se volvió la locura que hoy conocemos, inspirando la creación del movimiento de fanáticos que se hace llamar "La resistencia", los cuales llevan las máscaras de Dalí que se ven en la serie.

Aborda los desafíos de una banda de ladrones que organizan el robo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España, lugar donde se imprimen los billetes y luego, en las últimas temporadas, harán lo propio en el Banco de España.

Sus dos primeras partes fueron realizadas por Antena 3, pero Netflox, viendo su potencial, realizó la tercera, cuarta y la quinta por estrenarse, con un resultado que marcó la pauta entre producciones hispanas.



Vis a vis

La compañía estadounidense también masificó el mensaje de Vis a vis, otra serie española que ha sido comparada en ocasiones con Orange is the new black por desarrollarse en una cárcel de mujeres.

Ahí seguimos la vida de Macarena, una mujer que fue enviada a prisión después de ser engañada por su novio, pero que deberá rápidamente pasar la página para sobrevivir en medio de ese entorno hostil.



