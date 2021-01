Series de Netflix que llegan a su fin este 2021 y vale la pena dedicarles un maratón

Para que Netflix pueda sorprendernos con sus títulos y novedades de este 2021, primero hay que decirle adiós a algunos de sus más grandes éxitos que llegan a su fin durante los siguientes meses.

Después de ser disfrutadas por el público y aclamadas por los críticos, el servicio de streaming pondrá punto final a sus historias pero el consuelo es que permanecerán disponibles para que fanáticos y rezagados puedan disfrutar de buenos maratones.

Series de Netflix que terminan este 2021

Better call Saul

Nacida como un spin-off de Breaking Bad, el éxito que tuvo su sucesora, en la línea de tiempo de manejan en la ficción, también acompañó a esta producción disponible en Netflix que sigue la vida de del peculiar abogado Saul Goodman mientras defiende a narcotraficantes y criminales.

El protagonista de la historia en Better call Saul. - Instagram @bettercallsaulamc

Su relación con la exitosa serie es que fungió como defensor de los protagonistas Jesse Pinkman y Walter White, convirtiéndose en un personaje muy querido por sus particularidades, así que los realizadores vieron en su figura mucho potencial por explotar.

Este año se despedirá con su sexta entrega que constará de 13 episodios, a diferencia de las otras temporadas compuestas por diez, para dejar ir por todo lo alto una serie nominada a los Emmy al mejor drama, mejor actor protagonista y actor de reparto.



El método Kominsky

Los fanáticos de la comedia tendrán su momento de luto después que una de las series más hilarantes de Netflix se despida en su tercera temporada y con una baja de peso.

Recientemente se confirmó que uno de sus actores principales, Alan Arkin, no continuará en el apuesta audiovisual, haciendo que Chuck Lorre tenga que ingerniárselas para un gran cierre.

Se centra en la amistad entre Sandy y Norman, actor y agente de estrellas, respectivamente, que buscan hacerse un camino dentro de Hollywood pese a su avanzada edad.



Ozark

La cuarta temporada de Ozark es una de las más esperadas por los seguidores de este dramático que quieren un cierre satisfactorio a la trama del financista, interpretado por Jason Bateman, que debe huir con su familia.

¿La razón? Se involucró en una operación de lavado de dinero que terminó mal y ahora un narcotraficante mexicano va tras él mientras amenaza con matarlos.

Ozark, en Netflix. - Instagram @seriepolis

La serie nominada a los premios Emmy como mejor drama se extenderá a 14 episodios en su última entrega, a diferencia de los 10 que conformaron las anteriores.

"Estamos muy contentos de que Netflix haya reconocido la importancia que tiene Ozark y le haya dado la oportunidad de tener más tiempo para terminar la historia de los Byrde correctamente", explicó el productor y guionista Chris Mundy", de acuerdo con La Nación.



La casa de papel

Y si de vicios tremendos y maratones que no quieres se acaben hablamos, la serie española La casa de papel es de las primeras que debes considerar.

Durante este 2021 el público conocerá cómo termina el último robo de esta banda de maleantes que durante las dos primeras temporadas asaltó la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre durante once días.

La casa de papel llega a su fin este 2021. - Instagram @lacasadepapel

Después nos sumergimos en el inconcluso asalto al Banco de España que tendrá su resolución a falta de la confirmación exacta de su fecha de estreno.

Al igual que esta, otras series que se despedirán son Dead to me, Feel good, Atípico, Grace and Frankie, The Expanse, entre otras.



