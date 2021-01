Series de Netflix que han arrasado en los premios Emmy porque son MUY adictivas

Si estás buscando recomendaciones para actualizar tu lista de series de Netflix durante el nuevo año, nada mejor que recurrir a la lista de producciones nominadas y ganadoras de premios Emmy por su favoritismo entre el público y los críticos.

Justamente, estos títulos son parte de sus éxitos más rotundos que valen la pena la suscripción (y un maratón), que se pasean por géneros tan diversos desde la comedia, drama, suspenso e historias basadas en la vida real.

Series de Netflix que triunfaron en los Emmy

The Crown

39 nominaciones en sus primeras tres temporadas avalan el éxito indiscutibe de esta serie biográfica inspirada en la vida de la reina Isabel de Inglaterra que se estrenó en 2016.

La serie retrata los aspectos más relevantes de la vida de la reina. - Instagram @thecrownnetflix

Ha sido alabada por los expertos y los seguidores de la realeza por seguir con precisión hechos históricos relevantes, aunque también ha tenido que hacer excepciones en beneficio de la trama, más sus excelentes actuaciones y cinematografía.

Inicia en 1947 cuando se conocen los primeros años del matrimonio de la hija del rey Jorge VI con Felipe de Edimburgo, para luego desarrollarse entre su ascenso al trono, crisis políticas y escándalos familiares hasta su vigente cuarta temporada.



Stranger Things

El drama enmarcado en la década de los 80, que se entremezcla con la ciencia ficción y el suspenso, es otro de los acostumbrados a recibir nominaciones desde su primera emisión en 2016.

Además de atraer gente joven a Netflix, impactó en la cultura popular imponiéndose como una de las producciones más influyentes hecha por la plataforma.

Aborda la misteriosa desaparición de un niño que hace que sus amigos, familiares y la policía se vean involucrados en extraños sucesos a la par que empieza a aparecer una criatura terrorífica.



Ozark

La historia de una familia que debe huir a la ciudad de Ozarks después que una operación de lavado de dinero saliera mal y un narcotraficante fuera detrás de ellos, también es una de las más fructíferas para el gigante del streaming.

Este año la historia llega a su fin. - Instagram @ozarkfans

Solo en 2020 acumuló 18 nominaciones que certifican que sus tres primeras temporadas son oro puro para los que aprecian este formato televisivo.

Se espera que la creación de Bill Dubuke y Mark Williams llegue a su fin a lo largo de este 2021 con una cuarta entrega de 13 episodios.



House of cards

Por supuesto que no se puede olvidar a la pionera, House of cards, con Kevin Space y Robin Wright, que fue la primera serie original de Netflix y recibió tres estatuillas de los premios Emmy en 2013.

Con su drama político que atrapa a cualquiera, sigue la historia de Frank Underwood, un demócrata que es asignado como Secretario de Estado pero sus ambiciones lo llevan a pujar, a como dé lugar, por una posición de mayor poder.

Te atrapará la lucha de poder y manipulación de esta serie. - Instagram @seyereza

Su éxito se comprueba en 33 nominaciones a estos galardones incluyendo mejor serie dramática, mejor actor y mejor actriz durante cada una de sus cuatro temporadas.



El método Kominsky

En el humor, Chuck Lorre elaboró para la plataforma web una serie igual de hilarante que el resto por las que es conocido: The Big Bang Theory y Two and a half men.

En esta ocasión, se trata de la amistad de dos hombres: Sandy Kominsky y Norman Newlander, actor y agente de representación, que buscan de encontrar su propio camino en Hollywood pese a su edad.

Interpretada por Michael Dougles y Alan Arkin, se ha llevado reconocimientos como Globo de Oro a la mejor serie y al mejor actor, además de cinco nominaciones en los Emmy 2020.



