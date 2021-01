El día que intentaron humillar a Lady Gaga y calló la boca de quienes no creían en ella

Lady Gaga es una de las figuras del espectáculo más populares y exitosas de los últimos años. No sólo posee una poderosa voz sino que además compone, toca instrumentos y actúa. Su talento histriónico la ha llevado a múltiples nominaciones en la industria musical y una nominación como Mejor Actriz por su impecable protagónico en A Star is Born.

Pero si algo ha tenido que soportar durante estos años, han sido las críticas sobre su aspecto y su extravagante forma de ser. Eso sí, a la par de los señalamientos y cuestionamientos, la cantante ha demostrado que es mucho más que todo ese sabotaje de los haters.

Nadie se vuelve grande sin pasar por algún tipo de adversidad y esta historia de la vida personal de Gaga lo comprueba.

Cuando recién comenzaba su carrera, sus enemigos crearon un grupo de Facebook llamado "Stefani Germanotta, nunca serás famosa".

La página dedicada a Stefani Germanotta, nombre real de la cantante, contenía imágenes haciendo burla de la joven estudiante de la Universidad de Nueva York, quien a sus 18 años ya cantaba y tocaba el piano en bares locales al estilo de Norah Jones.

El grupo estaba inundado de comentarios que intentaban sabotear los logros de Gaga por ser una "p*ta en busca de atención". "¿Quién se cree que es?", "Con esa cara no va a lograr nada", se lee en algunas publicaciones.

La experiencia universitaria de Lady Gaga no fue la primera vez que experimentó un acoso severo. Sus padres la inscribieron en el Convent of Sacred Heart, una escuela privada católica del Upper East Side, donde pudo probar por primera vez lo crueles que podían ser los niños. A partir de ese momento no paró.

A pesar de sus detractores, ella siempre ha tenido una fuerza tremenda, impulso imparable.

A la edad de 11 años, comenzó sus lecciones de canto con Don Lawrence, el entrenador de canto de Christina Aguilera, con quien continuó incluso cuando su carrera despegó. Además de cantar, aprendió a tocar el piano clásico y tomó clases de actuación, habilidades que la llevarían a su momento crucial en los Oscar.

Enfocada siempre en su carrera musical, se matriculó en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, Gaga se mantuvo fiel a su escencia y no dudó en dejar toda su comodidad para ir tras lo grande.

“Dejé a toda mi familia, conseguí el apartamento más barato que pude encontrar y comí mierda hasta que alguien me escuchaba”, dijo en una ocasión para la revista New York Magazine.

A los 19 años, la estrella se enfrentó a grandes decepciones pues pensó que había encontrado su gran oportunidad cuando Def Jam Records la contrató, pero no fue así. Tres meses después de estar en conversaciones, la disquera le informó que ella no era para ellos.

Como de costumbre, se mantuvo firme. En 2008, Rob Fusari, su novio de entonces, la llevó a Interscope Records no como cantante sino como compositora y, a partir de ahí, nació una estrella. Escribió éxitos para grandes artistas como Fergie, las Pussycat Dolls e incluso Britney Spears. Mientras estaba en el sello, Gaga grabó una voz de referencia para una de sus canciones, las estrellas se alinearon y Akon escuchó la demostración y de inmediato firmó contrato con ella.

Recientemente, la gente se enteró de esta pequeña comunidad secreta de hate contra Gaga y de inmediato se rió de la ironía de la misma, especialmente tras el éxito que ha tenido la cantante.

Es decir, ¡acaba de cantar el Himno Nacional de los Estados Unidos para el nuevo presidente, Joe Biden! Uno de los momentos más importantes en la carrera de cualquier músico.

