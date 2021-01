Yalitza Aparicio reaparece con un look de escote profundo para su versión más moderna

Yalitza Aparicio celebró su regreso a la pantalla de la manera más inesperada. Tras revelar que se encontraba en grabaciones del documental Peace Peace Now Now, la actriz sorprendió a sus seguidores con una aparición en el video musical de la banda Natiruts y el músico Ziggy Marley para la canción 'América vibra'. En esta ocasión Yalitza regresó con un look más moderno y revelador que se ganó los aplausos del público.

Yalitza Aparicio presume su look más sexy y moderno

En el video, la actriz nominada al Oscar recita una frase sobre la unión y la igualdad antes de que los intérpretes comiencen a cantar sobre la justicia social y la importancia de la conservación del medio ambiente.

"No queremos muros. Nosotros somos puentes", dice Yalitza al inicio de la canción.

Para su aparición en el video, Yalitza eligió un vestido negro largo que combinó a la perfección con su larga cabellera. Sin embargo, el atuendo que más llamó la atención fue uno de jumpsuit negro con un escote profundo de la marca Zii Ropa, la cual utiliza telas de fibras naturales. El look minimalista estuvo complementado con un delicado collar y maquillaje en tonos nude que resaltó su belleza natural.

En la fotografía compartida por su estilista, Yalitza recibió miles de felicitaciones por parte de los usuarios de la red quienes celebraron el verla cada vez más segura conforme va descubriendo su estilo personal, lo cual ha venido de la mano de estar más involucrada en temas de su interés como los derechos de las mujeres y la lucha contra el racismo.

Anteriormente, Yalitza Aparicio reapareció en las redes sociales para anunciar su regreso a la pantalla. Después de haber pasado un año involucrada en proyectos ajenos al cine, la famosa regresó a realizar grabaciones en Guatemala correspondientes a su nuevo documental Peace Peace Now Now en el cual se une con otras actrices y mujeres talentosas para narrar las historias de las sobrevivientes de violencia.

En el aspecto personal, Yalitza está aprovechando la pandemia para aprender a cocinar a lado de su hermano y pasar más tiempo en familia dentro y fuera de la cocina, además de realizando videos para su canal de YouTube y sus redes sociales.

En un video anterior, Yalitza compartió las lecciones que le dejó el 2020 y la pandemia, como el no posponer cosas que quiere hacer, darle importancia a su familia y respetar las decisiones de cada persona. Pero una de las lecciones más valiosas para sus seguidores, fue el desprenderse emocionalmente de cosas que le lastiman para poder vivir de manera plena y feliz. Esto último provocó miles de comentarios de agradecimiento por parte de sus fans, quienes aplaudieron su sinceridad durante esta temporada.

