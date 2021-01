Kylie Jenner muestra su elegante y minimalista ducha rosa de mármol

Kylie Jenner es una de las empresarias más exitosas a sus 23 años, y en muchas oportunidades ha mostrado los lujos que tiene en su vida y que ha obtenido gracias a su trabajo.

Recientemente, la menor del clan Kardashian Jenner, mostró detalladamente su elegante ducha de mármol que encantó a sus seguidores.

Así es la lujosa y minimalista ducha de mármol de Kylie Jenner

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la celebridad dejó ver cómo es su minimalista ducha, que sin duda es el sueño de todas.

En el video que Kylie publicó se ve una bata rosa colgada afuera, y se aprecia una puerta de cristal, la pared de mármol rosa y negro, la ducha abierta con agua saliendo de ella, y otros detalles en negro - Instagram @kyliejenner

En el video se ve una bata rosa colgada afuera, y se aprecia una puerta de cristal, la pared de mármol rosa y negro, la ducha abierta con agua saliendo de ella, y otros detalles en negro.

"Oh por Dios amo esa ducha", "me encantan los colores, es demasiado elegante", "no es tan grande como pensaba, es pequeña y muy elegante", "Kylie tiene muy buen gusto", "amé esta ducha de mármol es sofisticada", "toda la casa de Kylie es elegancia pura", y "pequeña y muy linda me encanta", fueron algunas de las reacciones en redes.

Las Kardashian aman la ducha de mármol de Kylie

Esta ducha no solo es amada por los fans de la celebridad, también es la preferida de sus hermanas, como Kourtney, quien la ha utilizado en varias oportunidades para tomarse fotos.

La mayor de las hermanas ha posado varias veces en la ducha de su hermana, como esta vez en la que publicó "Saluda a la ducha de mármol rosa de Kylie", posando con una maxi chaqueta de cuero, pantalón beige y tenis grises.

Kourtney ha posado varias veces en la ducha de mármol de Kylie - Instagram @kourtneykardash

Así es la lujosa mansión de Kylie Jenner

Hace unos días Kylie también dejó ver parte de su lujoso baño, mostrando el enorme espejo que tiene y dejando ver que es blanco, el color más sofisticado y elegante.

Y también nos ha dado un vistazo de su espectacular bañera, en blanco y marrón en la orilla, en la que disfruta de relajados baños de espuma.

Y por supuesto también ha dejado ver otros espacios de su hogar como la entrada, la sala, las lujosas escaleras blancas y su chimenea.

También ha mostrado parte de su garage y su colección de autos lujosos, en los que incluye camionetas y lamborghini, en los que acostumbra posar.

También ha mostrado parte de su garage y su colección de autos lujosos en los que acostumbra posar - Instagram @kyliejenner

La menor del clan también ha dejado ver su espectacular e inmensa piscina, donde pasa mucho tiempo junto a su hija tomando el sol y disfrutando de tardes divertidas.

En diferentes oportunidades ha dejado ver su lujosa y enorme cocina en la que prepara deliciosas galletas con su hija, y cuenta con mesón de mármol y paredes grises y también marmoleadas.

No quedan dudas que Kylie tiene una vida ostentosa y llena de lujos, todo gracias a su trabajo, e incluso supera a sus famosas hermanas con su espectacular mansión en la que vive con su hija Stormi.

