Las sencillas y minimalistas habitaciones de las hijas de Kim Kardashian, con pequeño árbol navideño incluido

Los famosos aun continúan presumiendo sus decoraciones navideñas en redes, y también la de sus hijos, como fue el caso de Kim Kardashian.

La famosa celebridad compartió a través de sus historias en Instagram la lujosa decoración de su hogar, donde se podía ver su espectacular árbol de Navidad enorme y blanco, que encantó a sus seguidores.

Pero, también mostró las habitaciones de sus hijas, que cuentan con sus propios árboles navideños y son muy sencillas y hermosas.

Así es la sencilla habitación de su hija mayor North

"Árbol de North", escribió la integrante del clan Kardashian Jenner dejando ver el árbol navideño de su hija que era pequeño, con decoraciones blancas, rosadas, y muchos colores, con barquillas, donas, cupcakes, caramelos, renos y bambalinas plateadas.

"Que hermoso y original el árbol de North", "me encantó el arbolito de North está creativo y bello", "North tiene un gran estilo para decorar como Kim", "ella heredó el buen gusto de sus tías y mamá", "que bello arbolito quiero uno así", y "precioso el arbolito de la hija de Kim", fueron algunas de las reacciones en redes.

En las historias también dejó ver la delicada y hermosa habitación de North, de 7 años", y también encantó a sus seguidores.

Se trata de una habitación espaciosa y grande, pintada de rosa, con una mariposa en la pared, espejos, sábana, mesa de noche, y almohadas también en rosa, y con unas luces en el techo.

Sin duda la habitación que todas desearíamos tener y lo más impresionante es que no es extravagante ni tiene muchos lujos, solo lo necesario.

Así es la hermosa y minimalista habitación de Chicago West

Kim también dejó ver la minimalista habitación de su hija menor, Chicago, y también enamoró a sus fans, pues está pintada en color lila y cuenta con un pequeño tocador de madera y en blanco, cojines, libros y muñecas.

Kim también dejó ver la minimalista habitación de su hija menor Chicago y es realmente hermosa - Instagram @kimkardashian

Además, cuenta con espejo, un pequeño sillón en morado, y una lámpara de gatito, ideal para una niña de 2 años, y es un diseño que cualquiera puede copiar.

También cuenta con una pequeña silla morada, espejo y una lámpara de gatito - Instagram @kimkardashian

Sin duda son habitaciones sencillas, sin muchas extravagancias, a pesar de contar con los recursos para hacerlo, así que con esto Kim quiere dejar una gran lección de sencillez y humildad.

"Amo las habitaciones de las hijas de Kim", "que bellas habitaciones y son sencillas", "wow me imaginé que estas niñas tendrían algo muy extravagante y no es así", "que bella la decoración muy sencilla y perfecta", y "me inspiraré en estas decoraciones para la habitación de mi hija", fueron algunos de los comentarios en redes.

Lo mejor de estos diseños de decoración es que podemos copiarlas y tener un estilo sencillo y delicado en nuestra habitación, o la de nuestras hijas.

No quedan dudas que Kim Kardashian y sus hijas tienen un gran gusto no solo en la decoración también en la moda y no podíamos esperar menos de las integrantes del clan más famoso, las Kardashian Jenner.

Además, Kim también ha dejado ver a través de sus redes lo unidas que son sus hijas y la complicidad que tienen como hermanas, así como ella la tiene con sus hermanas Kourtney, Kim, Kylie y Kendall.

Más de este tema

Te recomendamos en video