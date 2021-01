Por más de 10 años hemos visto la vida de las Kardashian Jenner en su reality show Keeping Up with the Kardashians transmitido por el canal E!.

Sin embargo, las famosas hermanas han decidido ponerle fin a su famoso reality en su temporada número 20, y hace unas semanas grabaron el último capítulo, terminando todo en una reunión familiar.

A través de las redes, Kim, Khloé y Kourtney, compartieron fotos y videos del momento en el que se reunieron todos en la casa de una de ellas, y tuvieron una comida muy especial para despedir el programa.

El lujoso regalo que las Kardashian les dieron a cada integrante de su equipo tras finalizar su reality show

Las hermanas mostraron su nobleza al obsequiarle a su equipo técnico, que las acompañó durante años y que se convirtieron en su familia, un especial y lujoso regalo.

Kris Jenner junto a sus tres hijas mayores decidieron darle un reloj de la prestigiosa marca Rolex, valorado en 10 mil dólares, a cada integrante de su equipo, en total 30 personas, para agradecerles por el tiempo que trabajaron con ellas.

Las famosas hermanas además les dedicaron unas emotivas palabras, que conmovieron a los presentes, y les desearon lo mejor en su vida personal y profesional.

Así fue como anunciaron el fin de Keeping Up with the Kardashians

Fue en septiembre del año pasado cuando Kim y Kris anunciaron a través de sus redes que el programa llegaría a su fin este 2021.

"Hemos tomado la difícil decisión como familia de despedirnos de Keeping Up with the Kardashians. Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino", dijo Kim en el comunicado.

Además, anunció que sería a principios de este año cuando la última temporada salga al aire.

"Nuestra última temporada saldrá al aire a principios del próximo año en 2021. Sin el programa no estaría donde estoy hoy. Estoy muy agradecido con todos los que me han observado y apoyado a mí y a mi familia durante estos últimos 14 años increíbles. Este programa nos convirtió en quienes somos y siempre estaré en deuda con todos los que desempeñaron un papel en la configuración de nuestras carreras y cambiaron nuestras vidas para siempre".

Kris Jenner reveló la razón por la que el reality llegó a su fin

Durante una entrevista con Ryan Seacrest, quien formó parte de la producción del reality, Kris Jenner reveló que la razón por la que decidieron ponerle fin al programa, es porque cada una se iba a enfocar en sus carreras y en el futuro, y consideraba que ya era tiempo de despedirse del reality.

Sin embargo, a todas les dio mucha tristeza llegar al fin, pues fueron muchos años y vivencias lo que el programa les dejó, y es que cuando comenzaron, Kendall y Kylie aun eran unas niñas, y actualmente son una modelo y una empresaria, respectivamente, muy exitosas.

“Tuvimos que decirle al equipo de producción ayer, así que todos estábamos llorando. Pero creo que Khloe es probablemente la que más duro se lo está tomando y no ha dejado de llorar desde que lo anunciamos. Ha sido tan dulce y muy emotiva. Estamos muy agradecidos por cada momento que tuvimos y que ahora esto nos deja las mejores películas caseras del mundo”, dijo Kris.

