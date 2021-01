La segunda temporada de Bridgerton se retrasa, lo confirma Phoebe Dynevor

Bridgerton se ha convertido en una de las series originales más exitosas de Netflix al poco tiempo de su estreno, es por eso que los fans ya se preguntan cuándo podrán disfrutar de las aventuras de la familia nuevamente. Sin embargo parece que tendremos que esperar para ver la segunda temporada, así lo confirmó Phoebe Dynevor, la protagonista.

La segunda temporada de Bridgerton aún no comienza a grabarse

Phoebe Dynevor, la actriz que interpreta a Daphne Bridgerton aseguró en una entrevista con Deadline que debido a que la serie contiene escenas sexuales y que requieren de cercanía con sus compañeros, no puede imaginarse cómo sería grabar durante la pandemia, así reveló que por ahora las grabaciones se encuentran detenidas.

"No puedo imaginar cómo sería posible filmar en estas circunstancias. Hay tantos extras y tantos miembros del equipo… es un espacio muy íntimo. Simplemente me desconcierta cómo lo filmaríamos bajo las reglas de Covid, a menos que hubiera una vacuna de ante mano."

Al mismo tiempo, la actriz confirmó que la segunda temporada seguirá el orden de los libros, por lo que no se centrará en su historia, sino en la de Anthony, el hermano de Daphne.

"Seguramente Daphne aparecerá en la segunda temporada, pero estoy emocionada por saber qué pasará."

El libro que continúa con la historia de la familia es The Viscount who Loved Me, el cual narra la historia de Anthony Bridgerton, el hermano mayor de la familia quien perdió a su amada en la temporada 1. Ahora busca una esposa, pero no como un acto de amor como lo hizo su hermana, sino como un deber para continuar con el apellido Bridgerton.

Ya que la historia se centra en la familia, es probable que todos sus miembros vuelvan a aparecer en la segunda temporada, a excepción de Collin que al final de la primera temporada decide reparar su corazón roto huyendo de todo y emprendiendo un viaje por el mundo.

La primera temporada de Bridgerton terminó sus grabaciones en febrero del año pasado en Reino Unido, justo antes de que la industria cinematográfica fuera cerrada debido a la pandemia. La actriz recuerda que las semanas finales fueron de mucha angustia, pues nadie sabía qué pasaría.

Debido a que los increíbles palacios de la serie eran escenarios reales de algunas mansiones del Reino Unido, la actriz duda que pronto se pueda retomar las grabaciones para comenzar la realización de la segunda temporada. En una experiencia reciente que tuvo al grabar 'Younger' en la ciudad de Nueva York, Phoebe dijo que era complicado conseguir la química entre los actores debido a las reglas de distanciamiento y el uso de caretas.

"Cuando estábamos grabando siempre teníamos mascarillas en los ensayos. Nunca nos las quitábamos hasta que gritaban acción. Fue una experiencia extraña, no vi la cara del novio de mi personaje hasta que tuvimos que hacer una escena juntos, lo cual fue raro."

Phoebe no estudió drama, pero es hija de una actriz de telenovela y un guionista, por lo que desde muy joven ha trabajado en la televisión, antes de Bridgerton su papel más conocido fue en la serie Waterloo Road en 2009. Después de eso pasaron varios años en los que no fue llamada para ningún papel, lo que la hizo pensar que tal vez la actuación no era para ella. En la audición de Bridgerton estaba tan segura de que no la elegirían que no estuvo nerviosa. Así fue como obtuvo el papel.

