Selena Gomez demuestra que es mejor estar solas que con amores vacíos

Selena Gomez sorprendió a todos con el lanzamiento de su primer sencillo en español "De Una Vez" con la cual nos ha dejado grandes lecciones.

El video es visualmente hermoso, entre flores, luces rosadas y detalles vintage que le dan un perfecto aire aestético. Selena, ataviada con un vestido floreado y mangas de farol se ve simplemente perfecta.

La canción es un viaje de sanación después de un dolor de un corazón roto. "Este es el comienzo de algo que he querido explorar", escribió la cantante en su cuenta de Twitter.

La apertura describe el proceso de curación después de separarse de la persona que amaste y el coro hace eco del sentimiento de seguir adelante y ser más fuerte después de la devastación de otro.

Ya no duele como antes, no / La herida de tu amor sanó / De una vez por toda’, ah-ah-ah /Soy más fuerte sola, ah-ah-ah / Es que no me arrepiento del pasado / Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas / Pero ahora este pecho es antibalas / No te tengo, me tengo a mí.