“No me supiste valorar”: fanáticos afirman que nueva canción de Selena Gomez es para Justin Bieber

Selena Gomez no para trabajar desde que regresó a la vida pública hace aproximadamente un año, y, en este 2021, decidió apostar por el público latinoamericano con su nuevo sencillo “De una vez”, un reguetón completamente en español que ha cautivado a todos sus fanáticos.

La artista se ha enfocado en el trabajo, tanto en el ámbito musical como en su faceta de empresaria del mundo de la belleza, pero lo que pocos esperaban era que la reconocida cantante dedicada al pop se inclinará por sus raíces latinas con un reguetón.

Como ha ocurrido con muchas de sus canciones, el nuevo tema tiene referencias que se asemejan mucho a los acontecimientos de su vida, específicamente lo que se refiere a su relación con Justin Bieber.

En diversas ocasiones se ha hablado sobre la polémica relación entre ambos cantantes y de los complicados momentos que enfrentó la ex chica Disney mientras el intérprete fue su novio.

Selena Gómez y Justin Comenzaron una relación siendo muy jóvenes. Con el tiempo, la relación se tornó tóxica debido a las infidelidades y constantes rupturas. La primera de estas separaciones fue en 2012, el mismo año en el que la cantante fue diagnosticada de lupus, una enfermedad que afecta al sistema inmunológico.

Selena Gomez - Instagram @selenagomez

Mientras Selena luchaba contra esta enfermedad la intermitencia de la relación con Justin se instaló. Muchas veces la celebridad terminó en la clínica de rehabilitación debido a la depresión producida por el lupus.

La actriz, incluso, debió ser sometida a un trasplante de riñón donado por una de sus mejores amigas. Antes de reaparecer con la noticia del delicado procedimiento, Selena había estado desaparecida de sus redes sociales por mucho tiempo.

Aunque, Justin estuvo cerca de Selena por breves instantes durante este periodo, los fanáticos quedaron impactados cuando tomó la decisión de casarse con Hailey Baldwin.

Las frases de Selena Gomez que estarían dirigidas a Justin Bieber

En el tema “De una vez”, Selena utiliza varias frases que podrían estar completamente dirigidas a Justin y es que la canción se refiere a la historia de una chica que logra ser más fuerte después de una relación.

Es así como vemos la frase: “Ya no duele como antes, no. La herida de tu amor sanó”, la cual podría referirse a que el amor que sintió por el cantante ya fue superado.

También expresa: “Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas. Pero ahora este pecho es antibalas”, lo cual podría hacer referencia a los fuertes conflictos, traiciones e infidelidades que vivió por años.

Además, Selena habla sobre la posibilidad de regresar con ese viejo amor, sin embargo la respuesta es un absolutamente “no” y esto lo representa con las palabras: “Cuando se seque el último mar. Es cuando pensaré en regresar”.

Esta sería la primera canción de todo un disco que Selena haría en español, pues, la misma artista escribió a través de sus redes sociales: “De una vez’ disponible ya. Este es el comienzo de algo que durante mucho tiempo había querido explorar. Espero que te guste tanto como a mí”.

Otras canciones que Selena le dedicó a Justin

Esta nueva canción no es la primera que Selena, en octubre de 2019, la artista estrenó “Lose You To Love Me” (Necesitaba perderte para amarme).

Muchos fanáticos recurrieron a las redes sociales para expresar sus opiniones, y uno comentó en Twitter: “Espero escuchar la nueva canción de Selena Gomez. Basado en el título "Lose you to love me", estoy bastante seguro de que esta canción trata sobre Justin Bieber".

Selena explicó que este disco salió luego de trabajar profundamente en su salud física y mental. Esto después de haber atravesado un largo periodo con crisis nerviosas.

