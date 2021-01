Selena Gomez casi incendia su cocina en el nuevo tráiler de su programa culinario

Durante la cuarentena, muchas personas han decidido invertir en ellas mismas y aprender nuevas habilidades con todo el tiempo libre que tienen al estar en casa. En el caso de Selena Gomez, ella decidió incursionar en el mundo de la comida desde el año pasado demostrando su destreza, pero en este nuevo tráiler de su programa culinario nos mostró que aún le falta mucho por aprender ya que casi incendia su cocina.

Además de ser cantante, actriz y magnate de la belleza, Selena Gomez ha agregado la etiqueta "chef" a su repertorio. Ella aprendió varias lecciones importantes sobre la cocina durante la primera temporada del show de HBO Max, Selena + Chef.

La temporada inaugural del programa la vio probar algunas técnicas nuevas e incluso contó con una aparición de Taylor Swift. Pero al parecer las cosas se descontrolarán un poco esta segunda edición ya que entre otras cosas, en una de las escenas del avance nos muestra a una Selena Gomez impresionada por una llama alta y descontrolada saliendo de su cocina.

De hecho, la cantante puede notarse un poco inquieta mientras lidia con la situación, intentando apagar la llama soplando hasta que se extinga. También se puede notar como las compañeras de ese episodio acuden a ayudar a controlar la situación mientras se puede escuchar a una de las chef invitadas decir “¿qué está pasando?”.

El tráiler abre con Selena Gomez dando un relato honesto de sus habilidades culinarias. “Como todos saben, no soy la mejor cocinera”, dice. “Pero no voy a dejar de intentar mejorar. Así que estoy de vuelta en mi cocina para que me enseñen los mejores chefs".

Durante el resto del clip, la cantante intenta preparar cenas complejas desde salmón hasta hamburguesas con la ayuda de varios chefs invitados, reconocidos en todo el mundo. También se pudo notar que los platillos que se van a preparar durante la segunda temporada de su programa culinario vendrán de diferentes culturas, ya que podemos escuchar como mencionan recetas con adobo y mole por parte de la cultura latina, además de comida española y asiática.

Su tema Dance Again de su álbum Rare, que acaba de celebrar su primer aniversario el pasado domingo, suena en el fondo del tráiler mientras aparecen varias tomas de la cantante y sus invitados divirtiéndose y bailando al ritmo de la canción, a modo de demostrar el buen rato que tanto ella como sus amigos pasan en la cocina.

El programa se anunció originalmente en marzo de 2020 como una forma de mostrar a Selena Gomez tratando de perfeccionar sus habilidades culinarias durante la cuarentena. En ese momento, dijo que siempre había soñado con ser chef en otra vida.

“Siempre he hablado mucho de mi amor por la comida. Creo que me han preguntado cientos de veces en entrevistas que si pudiera tener otra carrera, qué haría y les he respondido que sería divertido ser chef ”, dijo Gómez. “¡Definitivamente no tengo entrenamiento formal! Como muchos de nosotros, mientras estoy en casa, me encuentro cocinando más y experimentando en la cocina ".

Selena Gomez - Instagram

Además de ser un programa de entretenimiento para sus fanáticos, sus invitados y para ella misma, también fue una manera de ayudar a los demás a través de actos altruistas, ya que según reseña el portal Billboard, Selena Gomez donó $10,000 a una organización benéfica relacionada con la comida que eligió el chef profesional que la acompañaba al final de cada episodio de la primera edición. Se espera que pueda ocurrir lo mismo en esta nueva entrega.

La segunda temporada del programa se estrenará oficialmente en el servicio de transmisión comenzando con los primeros tres episodios que se lanzarán el jueves 21 de enero. El resto de la serie se lanzará en tres lotes de episodios las siguientes dos semanas: 28 de enero y 4 de febrero.

