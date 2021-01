Chicago cumple 3 años y estas fotos muestran que cada vez se parece más a Kim Kardashian

Chicago, la hija de Kim Kardashian y Kanye West, cumple este 15 de enero tres años y su madre, la famosa celebridad publicó imágenes que muestran lo mucho que ha crecido con un hermoso mensaje.

Desde su cuenta de Instgagram, la socialité le dedicó unas hermosas palabras a su hija menor. "Mi princesa Chi Chi 👑 hoy tienes tres !!! ¡Tienes la vocecita más dulce que pude escuchar en todo el día! Traes tanta magia a todas nuestras vidas. Mi corazón está tan lleno que me elegiste para ser tu mamá ✨ ¡No puedo esperar para celebrarte con slime y LOL Dolls hoy! Feliz cumpleaños Chicago".

Chicago, la hija de Kim Kardashian y Kanye West, cumple este 15 de enero tres años y su madre, la famosa celebridad publicó imágenes que muestran lo mucho que ha crecido con un hermoso mensaje - Instagram @kimkardashian

No quedan dudas que Chicago ha crecido mucho y es una pequeña princesa, que además es muy dulce y tiene a toda la familia Kardashian Jenner enamorada.

Chicago es toda una pequeña princesa que encanta con su dulzura a todos - Instagram @kimkardashian

"Me encanta Chicago y su dulzura", "Es la niña más hermosa", "Chi es perfecta y amo cuando canta", "Ella es luz me encanta", "Amo a Chicago y ni la conozco", "Ella es muy linda y adorable", "Me encanta cada foto y video que Kim sube de Chi", "Esa niña es muy espontánea me encanta", y "Wow ha crecido mucho", fueron algunos de los comentarios en redes.

Por su parte, su abuela, Kris Jenner, también le dedicó unas hermosas palabras a Chicago. "¡Feliz cumpleaños a mi precioso angelito Chicago! ¡Eres la mejor hija, la mejor nieta, la mejor hermana, la mejor prima y estoy muy orgullosa de ti! ¡Eres una luz tan brillante y estoy más que agradecida con Dios por haberme elegido para ser tu abuela! Aprecio cada recuerdo que hacemos 💖 Te amo mucho".

Además, Chicago no solo es dulce y hermosa, también tiene un gran estilo y sus looks son encantadores, digno de una Kardashian.

Chicago también tiene un gran estilo y sus looks son dignos de una Kardashian - Instagram @kimkardashian

Como este que lució posando junto a su hermano Psalm, en el que llevaba un mono deportivo en color ladrillo, con tenis, y un suéter cuello alto.

En muchas oportunidades también hemos podido ver que Chicago es una prima muy amorosa y es muy unida a Stormi, True y Dream, las hijas Kylie, Khloé y Rob, que son contemporáneas con ella.

Chicago también es la prima más amorosa, y es muy unida con Dream, True, y Stormi - Instagram @kimkardashian

Y por supuesto, su hermana mayor North en su inspiración y también tienen una muy buena relación y son muy unidas, así lo ha dejado ver la famosa celebridad en sus redes.

Y por supuesto, su hermana mayor North en su inspiración y también tienen una muy buena relación y son muy unidas, así lo ha dejado ver la famosa celebridad en sus redes - Instagram @kimkardashian

Y por supuesto, muchos de sus seguidores aseguran que la pequeña de tres años es idéntica a Kim, y no quedan dudas que el parecido es innegable.

Y por supuesto, muchos de sus seguidores aseguran que la pequeña de tres años es idéntica a Kim, y no quedan dudas que el parecido es innegable - Instagram @kimkardashian

Más de este tema

Te recomendamos en video