North sigue el ejemplo de Kim Kardashian y usa un pantalón de cuero con estilo

North West, la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, ha crecido mucho y en diferentes oportunidades ha mostrado su gran estilo, sin duda aprendido de su madre y tías.

Para las fiestas navideñas, la pequeña de 7 años derrochó elegancia y estilo luciendo un pantalón de cuero en un look muy parecido a los que le hemos visto a Kim.

North llevó un pantalón de cuero en tono marrón con una blusa de cuello redondo, y una sudadera con capucha de terciopelo de la marca de Kim, Skims.

Complementó su look con unas botas vaqueras beige, y un espectacular peinado, con dos moños en la parte superior y el cabello suelto con ondas perfectas.

Kim Kardashian ha lucido en muchas oportunidades un pantalón de cuero como este look en el que llevó un pantalón de este tipo en tono marrón con un bodysuit en el mismo tono sin mangas.

También la vimos con un pantalón de cuero negro que combinó con un bodysuit celeste manga larga, y no quedan dudas que North ha aprendido mucho de su estilo, y se ha convertido en una pequeña modelo.

"Me encanta el estilo de North", "ella es igualita a su mamá y tías, súper fashion", "amé su pantalón", "un look sencillo y con estilo", "me encantan sus botas vaqueras", "a sus 7 años tiene mucho estilo", "ella es muy glamurosa la amo", y "siguiendo el ejemplo Kardashian siempre", fueron algunas de las reacciones en redes.

North ha crecido tanto que Kim hace unos días compartió una foto de su hija junto a una de su hermana Kourtney, asegurando que se parecen mucho e incluso lucen como "gemelas", sorprendiendo a los fans con el parecido.

Looks con los que la hija de Kim Kardashian ha mostrado su gran estilo a sus 7 años

Vestido y sudadera

North llevó un hermoso vestido marrón que combinó con una sudadera de capucha y unos patines dorados de colores.

También lució unos zarcillos de cereza, ideales para su edad, y llevó el cabello suelto con ondas, y unos moños en la parte superior de su melena.

Overol y camiseta

También lució hermosa y cómoda con un overol en tono verde con manchas amarillas que combinó con una camiseta beige.

Para esta oportunidad llevó unas colas altas, una de cada lado, y lució radiante y tan hermosa como su mamá.

Camiseta y pantalón de punto

North lució muy cómoda y relajada con un look sencillo con pantalón de punto blanco de la marca de Kim, Skims y llevó una camiseta beige que decía "Kim es mi abogada".

Con este look llevó una cola alta y sus rizos al natural, y no tenía zapatos, luciendo cómoda en su hogar.

Short de mezclilla y camiseta

Para un viaje familiar North West lució casual y con mucho estilo llevando un short de mezclilla, que combinó con una camiseta azul.

Su melena la llevó suelta, con sus rizos al natural, y llevó unas Yeezy blancas, el famoso calzado de Kanye West.

Pantalón de punto con bodysuit

También lució glamurosa en el jardín de su hogar con un bodysuit negro y un pantalón de punto marrón de la misma marca Skims.

Complementó con unas botas vaqueras rosadas con beige, y su cabello lo llevó suelto, dejando su melena al natural y sus rizos perfectos a la vista.

Vestido y botas vaqueras

Para su cumpleaños número 7 la hija de la famosa celebridad llevó un vestido con estampado verde y negro, con el que lució hermosa.

Complementó su outfit con unas botas vaqueras marrón, y también usó unas botas clásicas beige,

