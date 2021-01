Critican a Eiza González por "olvidar el español" y su respuesta muestra el hartazgo de muchas famosas

Eiza González ha sido una de las mexicanas más exitosas en Hollywood de los últimos años pero también una de las más criticadas. Desde que la actriz se mudó a los Ángeles, ha estado en la mira de medios nacionales e internacionales, siendo tema de conversación en redes sociales todos los días.

Su belleza y su talento han hecho que sea muy reconocida tanto por importantes directores como actores pero al parecer, algunos prefieren concentrarse en todo "lo que hace mal".

Recientemente la mexicana fue muy criticada por "haberse olvidado de su lengua materna" y dirigirse a la prensa hispana en inglés en vez de español, según un reporte de El Gordo y la Flaca.

"Como toda una estrella Hollywoodense, Eiza lo poco que nos hablaba, lo decía en inglés a pesar de que nosotros le pedíamos en español (…) Ya más americana que Eiza no son ni Beyoncé ni Britney Spears y mucho menos Madonna", dice el reporte.

Instagram/ El Gordo y la Flaca

La actriz mexicana fue interceptada por las cámaras mientras caminaba por las calles de Los Ángeles, Los reporteros de distintos medios de comunicación se acercaron a ella pero ésta no se detuvo para hablar con ellos y sólo se limitó a pedir que le dieran espacio: “Guys, can you give me some space? It's a little dangerous to be stopped. Thank you" (“Chicos, ¿pueden darme un poco de espacio? Es un poco peligroso que me detengan. Gracias”), dijo en inglés. También pidió que quitaran las luces de su cara pues estaban sobre ella.

Los reporteros se dirigieron a ella en español e incluso le insistieron que contestara en español: “Eiza, en español, ¿cómo estás?”, preguntó uno de los reporteros pero la actriz siguió su camino.

Fue Raúl De Molina, conductor del programa de espectáculos quien recalcó con sarcasmo que al parecer a la actriz se olvidó del español y que hablaba en inglés para seguir practicando. Tras el incidente, Eiza no dudó en responder y callar a quienes la criticaron y señalaron de "ridícula".

"Generalmente no respondo mensajes como este. Pero para que vean como solo tiene una lado de la historia no hay que creer todo lo que se ve. voy a compartir el video sin editar como lo hacen en esos programas de chismes. Y verás uno. Por qué no respondo", escribió la actriz en su cuenta de Twitter.

Instagram/ Eiza González

Sin duda, Eiza dejó claro el hartazgo de muchas famosas que son asediadas por la prensa sin respeto a su espacio personal.

Las famosas son figuras públicas y su vida está a la vista de todos pero también merecen respeto. También son humanas y no están obligadas a responder al acoso o al bullying que las pone en una situación vulnerable.

“No tengo obligación porque alguien me acose y me haga bullying en la calle que tenga que hablar de mi vida personal. Xq los de @ElGordoyLaFlaca no comparten el comportamiento de su reportera abusiva”, escribió la actriz.

No tengo obligación porque alguien me acose y me haga bullying en la calle que tenga que hablar de mi vida personal. Xq los de @ElGordoyLaFlaca no comparten el comportamiento de su reportera abusiva. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) January 13, 2021

La actriz también expresó que se sintió asustada al ser acorralada por tantas personas en estos tiempos en los que es tan importante mantener distanciamiento social.

."..el único momento que hablo es ósea darle las gracias a la persona que pidió respeto de mi espacio en medio de una pandemia mientras que una persona camina encima de mi tratando de ofenderme para tener una respuesta y aún así al final le deseo que tengan cuidado".

dos el único momento que hablo es ósea darle las gracias a la persona que pidió respeto de mi espacio en medio de una pandemia mientras que una persona camina encima de mi tratando de ofenderme para tener una respuesta y aún así al final le deseo que tengan cuidado. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) January 13, 2021

Sin importar lo que haga, Eiza siempre termina siendo criticada por quienes consideran una mujer prepotente o que llegó a donde está "por suerte" .

El camino no ha sido fácil pero Eiza ha logrado colarse en importantes proyectos en los que ha puesto en alto su nombre y el de México.

Con su forma de pensar, actuar y hasta de vestir, la joven actriz se ha convertido poco a poco en un ícono latino. Pero aunque se ha concentrado en cine y televisión como Baby Driver o From Dusk till Dawn: The Series, también ha demostrado tener talento para el canto y el baile. Así que sin duda, es una artista completa y eso es en lo que debemos enfocarnos.

