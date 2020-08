Eiza Gónzalez nos da una lección sobre dejar de comparar mujeres

Belinda se convirtió en tema de conversación luego de que salieron a la luz una serie de imágenes en la que se le ve muy cariñosa con el cantante de regional, Christian Nodal. Ambos forman parte de La Voz México por lo que de inmediato surgieron las especulaciones sobre un romance, como en su momento "sucedió" con Lupillo Rivera.

En redes sociales circularon un sin fin de memes y burlas sobre los gustos de Belinda así como la lista de hombres con los que ha estado. Sin embargo, la bomba estalló cuando comenzaron a compararla con Eiza González, sobre quién de las dos ha tenido mejores partidos.

Esto sólo sacó a relucir el peor lado de una sociedad llena de complejos y machismo.

La actriz mexicana salió en defensa de ambas y de todas las mujeres que siempre terminan siendo comparadas, denigradas o minimizadas. A través de una serie de tuits, Eiza nos recordó el grave problema al que nos enfrentamos en pleno siglo XXI y que por más que se ha luchado para erradicarlo, seguimos sin entender.

“Espero q el 2021 nos curemos de corona pero también de la terrible mentalidad misógina. En lo difícil q es conseguir reconocimiento por trabajo propio porque por lo visto nunca nada es suficiente, nos ponen a competir y encima nuestro valor sólo está conectado a un hombre”, escribió.

Espero q el 2021 nos curemos de corona pero también de la terrible mentalidad misógina. En lo difícil q es conseguir reconocimiento por trabajo propio porque por lo visto nunca nada es suficiente, nos ponen a competir y encima nuestro valor solo esta conectado a un hombre. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) August 7, 2020

Y es que no sólo hombres se dedicaron a insultarlas o reducirlas a "los hombres con los que han estado" sino que también las propias mujeres fueron partícipes de una conversación llena de sexismo.

A estas alturas del partido, deberíamos ser más conscientes de lo que implica el sexismo pero muchos siguen pensando que "las feministas han tergiversado todo".

Hay suficientes artículos por parte de expertos y prestigiosas universidades que destacan los problemas de la "cultura de los jóvenes", el sexismo y la misoginia como para sumarse a la lucha. El problema es que estos parecen no tener un impacto notable. Más que una negación es que muchos realmente creen que son inocentes de tal comportamiento y que sus acciones son parte de la vida cotidiana. Todos creen que "es sólo un meme", "sólo un chiste" pero no es así.

Eiza pidió que favor dejaran de utilizar su imagen para denigrar o minimizar a otra mujer, pues es algo en lo que ella no desea participar.

“Por favor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias”, dijo.

El sexismo al que nos enfrentamos las mujeres está frente a los ojos de todos, pero por lo mismo, pasa desapercibido. Algunas veces, nosotras mismas nos hemos acostumbrado tanto que dudamos y lo ignoramos después de todo, hemos crecido con él y hemos llegado a "tolerarlo". Pero es momento de dejar de solaparlo. .

“Ojalá algún día lleguemos al punto donde valoremos a las mujeres que nos representan en todos los ámbitos por su propio empeño, esfuerzo y sacrifico porque aunque no lo crean el hombre no es Dios y ningún hombre crea a una mujer. La mujer sobresale y se mantiene por sí sola”, agregó Eiza.

Las mujeres no debemos ser objeto de comparación ni tampoco puestas a competir. Como si no fuera suficiente ser objeto de críticas y opiniones no solicitadas sobre nuestro cuerpo, también cuestionan nuestra sexualidad.

Nuestros logros y nuestra valía no deben ser basados en una lista de parejas sexuales. No somos un trofeo ni tampoco unas promiscuas por ejercer nuestra libertad sexual.

La sexualidad femenina confunde a una sociedad que aún cree que las mujeres debemos ser sumisas, castas y puras. La realidad es que las mujeres queremos sexo tanto o más que los hombres y cada quien es libre de decidir lo que hace con su vida.

“Y por último, ninguna mujer es mejor que otra. Y sobre todo mujer que tiene la tenacidad y agallas de sobrevivir el despreció y ataques día a día en esta y otras industrias merece todo el respeto. Mujer guerrera. Porque desde el día tristemente solo x ser mujer tenemos desventaja”, mencionó.

