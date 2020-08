No juzgues a una mujer que ha decidido cambiar para ser feliz

El 2020 ha sido un año de transformación para Adele. El mes de mayo sorprendió a todos con una foto en la agradecía a los fans por felicitarla en su cumpleaños. La intérprete de Someone Like You se mostró más delgada que nunca, luciendo un ceñido vestido y una gran sonrisa en su rostro.

Ahora, la cantante volvió a romper el Internet con una nueva fotografía en la que hace un pequeño homenaje a Beyoncé por "hacernos sentir amadas a través de su arte".

Adele luce fabulosa, con una blusa con un patrón de medias lunas y leggins negros; además de que su cabello rubio y ondulado sin duda causó gran sensación.

Sin embargo, entre los halagos también estuvieron las críticas, las cuales demuestran que la sociedad no ha aprendido nada sobre la imagen de una mujer.

TAMBIÉN LEE: Julia Roberts prueba que una mujer no deja de ser hermosa "a cierta edad"

Ahora, Adele es comparada con otras famosas, pues según muchos "ya no parece ella" o se ha vuelto "demasiado plástica". En diversas cuentas donde fue publicada la imagen, los usuarios comentan lo mismo: "esta no es Adele".

"Está totalmente cambiada, me cuesta reconocerla. Esta guapa pero ya demasiadas cirugías estéticas", se lee un comentario. "No se parece, las facciones cambiaron. Tenía una cara muy bonita", dice otro.

Desde la primer imagen que subió Adele en mayo, la gente se ha enfocado en este drástico cambio que ha tenido en el último año. Su música y sus logros han quedado en segundo plano por esta insistencia de enfocarse en el físico.

Algunos aseguran que Adele ahora luce "avejentada" y "sin personalidad". ¿Por qué juzgar tanto el cambio de una mujer?

Está bien cambiar, está bien que haga con su cuerpo lo que mejor le parezca.

TAMBIÉN LEE: Critican a la esposa de Hugh Jackman por no tener "un cuerpo escultural" y "verse mayor"

Las mujeres estamos sometidas a tantos estándares que parece que todos los cambios que hacemos son "para complacer a otros". No importa si lo hacemos por salud o por el simple hecho de querer un cambio al final, todos asumirán lo que quieran.

Los cambios siempre son asociados con rupturas amorosas, con despecho o con "estar buscando pareja".

Vivimos en una sociedad llena de incongruencias que dice que si bajas de peso, "estás mal", si subes de peso "estás mal"-

Por supuesto, las famosas son quienes están más expuestas y los titulares son crueles al decir que "lucen mejor que antes" o que "lucen irreconocibles". Siguen sobre la idea de que para ser bella, una tiene que seguir ciertos estándares de belleza y eso, se termina interpretando de muchas formas. El peso de una mujer es algo que lo que no deberíamos estar hablando ni tampoco interpretar a qué se deben los cambios.

La presión sobre nuestra imagen personal es demasiada y terminamos creyendo que en efecto, debemos gustar a los demás. Pero cada una debe ser libre de decidir. Es momento de dejar atrás las críticas y los comentarios en torno a lo que somos y lo que "deberíamos ser".

Adele es hermosa y siempre lo ha sido. Ella no es más o menos ahora y su camino también ha sido admirable. Pero su cambio de imagen no determina tu valor ni tampoco la opinión de otros.

Te recomendamos en video