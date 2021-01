Armie Hammer: la polémica del actor acusado de canibalismo que estremeció a Hollywood

La palabra “caníbal” se volvió Trending topic y con ella el nombre de Armie Hammer. El protagonista de “Call me by your name” ha generado polémica por sus gustos sexuales en los que se le ha acusado de practicar el canibalismo.

La situación ha ido a tal extremo de gravedad que ha sentenciado su participación en "Shotgun wedding". Esta es una cinta de acción que iba a rodar en República Dominicana junto a Jennifer López.

El destape de las retorcidas ideas de Armie Hammer comenzaron con un rumor sobre sus parafilias. Las noticias fueron acrecentándose de manera viral hasta que el diario sensacionalista Daily Mail las materializó en sus páginas empleando como fuente a alguien cercano a su ex esposa, Elizabeth Chambers.

Ante el escándalo, Armie Hammer tuvo que renunciar a su próximo proyecto en el que protagonizaría junto a Jennifer Lopez - Instagram

Los espeluznantes mensajes de Armie Hammer

Entre los pasillos de Hollywood que se apoyaron en algunos “likes” de Armie Hammer a contenidos sadomasoquistas. Incluso, se llegó a ir más lejos, apostando por el canibalismo como una de sus fantasías más íntimas.

En capturas de suspuestros Mensajes Directos de su cuenta oficial de Instagram que fueron difundidas en las redes aparecían conversaciones que mostraban un carácter dominante al extremo: “Vivirás sólo para obedecerme y serás mi esclava. Te poseeré. ¿Vendrás para ser de mi propiedad hasta el fin de tus días?”.

Los mensajes director que revelarían la inclinación del actor. - Agencias

Pero el chat no se queda allí. Acaba es un espeluznante ruego bastante más sórdido: “¿Y si quisiera cortarte un dedo del pie para guardarlo en un bolsillo y llevar siempre conmigo un pedazo de ti?”.

Multiple victims of Armie Hammer came out saying he used his fame to manipulate em to have sex, calling em "kitties" and drink their BLOOD, now WHAT IN HANNIBAL LECTER??? pic.twitter.com/LWxgZdXC4t — tevin 💀🔪 (@tevinauguste) January 10, 2021

“Necesito beber tu sangre, necesito que me alimentes con ella”, se leía en uno de los mensajes difundidos este martes en hilos de Twitter.

“Es un monstruo”

"Horrorizada y asqueada". De esta manera se describe Elizabeth Chambers, quien que fuera esposa del actor. Esto, luego de que salieran a la luz los mensajes a varias mujeres a través de Instagram en los que, además de revelar sus infidelidades, expone contenido sadomadoquista. Hacen referencia a violaciones y canibalismo que han estremecido a la opinión pública.

Armie Hammer junto a su ex esposa Elizabeth Chambere. - Instagram

En declaraciones al Daily Mail a través de una fuente cercana a ella, la ex de Armie Hammer asegura sobre él que "parece ser un monstruo". La misma persona añade que "muchas de estas mujeres ya habían contactado con Elizabeth, y aunque ella no quería admitirlo antes, ahora sabe que están contando la verdad".

“Soy 100% caníbal”

En los mensajes directos, el actor supuestamente escribe cosas como: "Soy 100% caníbal" y "Quiero comerte, nunca antes había admitido esto; le he arrancado el corazón a un animal vivo y me lo he comido mientras aún estaba caliente".

Los mensajes atribuidos al actor muestran una mente retorcida. - Agencias

"Escríbeme cosas sobre romper tus huesos mientras te violo", "Me estoy masturbando mientras pienso en romperte las costillas" o "Soy intenso y quiero tu sangre: necesito que me alimentes con ella”. Estos también forman parte de los mensajes.

La respuesta del actor

Luego de varios días de silencio, Armie Hammer ha emitido un comunicado en el que condenando los señalamientos como"crueles ataques online" que ha recibido.

"No voy a responder a estas mentiras, pero a la luz de los crueles y espurios ataques online contra mí, no puedo dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en República Dominicana. Lionsgate me apoya en esto y les estoy agradecido por ello", declaró en el comunicado recogido por Variety.

Como te informamos al principio, el escándalo a hecho que el actor abandonara su próximo proyecto, la película "Shotgun Wedding" que protagonizaría junto a Jennifer Lopez.

El papel en la cinta que el actor protagonizaría con Jennifer Lopez fue cancelado. - Agencias

Un portavoz de la producción de Shotgun Wedding anunció que otro actor será elegido para su papel. "Dada la inminente fecha de inicio de Shotgun Wedding, Armie ha solicitado dejar la película y lo apoyamos en su decisión", aseguró el portavoz.

