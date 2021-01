Masterchef Celebrity: una foto de Claudia Villafañe rodeada de personas levanta el rumor de si reciben ayuda

En la gala de este martes de Masterchef Celebrity se filtró una fotografía donde aparecía Sofía Pachano, otras de las finalistas y de fondo, a Claudia Villafañe cocinando un plato, rodeada de tres personas.

Esto ha levantado sospechas sobre si los concursantes no preparan ellos mismos sus platos y si reciben ayuda profesional.

“Los de MasterChef subieron un detrás de escena de la última gala y se ve atrás el asistente de cocina que está ayudando a Claudia, jajaja. Ya llegaron a la final y dijeron: ‘A la mie… que parezca real”, escribió @_julieme en Twitter.

Este tuit, provocó un debate entre los usuarios de la red social.

Una usuaria publicó una foto de Sofía Pachano pero de fondo se ve un grupo de asistentes. - Twitter

A la Claudia se la puede ayudar y que nadie diga nada? Por supuesto”, opinó una usuaria. “Es una estafa lo que hacen”, manifestó otra persona.

Sin embargo, hubo algunas voces a favor, que opinaban que era normal que hubiese asistentes.

En este programa, Sofía Pachano, Claudia Villafañe, el Polaco, Analía Franchín y Vicky Xipolitakis debían cocinar un pato pekin, acompañada por una guarnición.

"Lo primero que hice fue taparle la carita porque me da impresión que me esté mirando. No soy una asesina", expresó Vicky al ver que el pato estaba entero, con cabeza y todo.

La griega, tuvo varias dificultades a la hora de elaborar el plato, que se le quemó y además, también se había rumoreado que recibía ayudas.

Esta vez, fue ella la eliminada.

"Gracias, los quiero mucho con todo mi corazón. Lloro por ustedes, porque los veo sufrir. Yo estoy feliz porque gracias a ustedes yo aprendí. Agradezco a mis compañeros, por ustedes yo también crecí. Santi te adoro, es un placer trabajar con vos. La producción, son los mejores chicos. Todos. Hagan de cuenta que me estoy riendo…Son lágrimas de felicidad. Los amo a todos. Fue lo mejor que me pasó en mi vida poder estar acá. El trabajo más importante después de ser mamá", en un emocionado discurso.

