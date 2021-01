El emotivo homenaje de la viuda de Chadwick Boseman a casi cinco meses de su muerte.

Por primera vez desde la muerte de Chadwick Boseman, su viuda, Simone Ledward Boseman, compartió un poderoso mensaje en su honor.

Fue durante la trigésima edición anual de los IFP Gotham Awards el lunes por la noche que el actor fue reconocido con el premio el premio Gotham Awards Tribute y Simone lo recibió a su nombre.

"Es la persona más honesta que he conocido. Lo buscó activamente, en sí mismo, en quienes lo rodeaban y en el momento. La verdad puede ser algo muy fácil de evitar para uno mismo. Pero si uno no vive en la verdad, entonces es imposible vivir la vida" dijo.

"Así que se convirtió en la forma en que vivía su vida, día tras día. Imperfecto pero decidido. Tuvo la bendición de vivir muchas vidas. Desarrolló su comprensión de lo que significaba ser el uno, el ninguno y el todo. Un recipiente para ser vertido dentro y fuera".

"Chad, gracias. te quiero. Estoy tan orgulloso de ti. Sigue iluminando tu luz sobre nosotros ", finalizó Simone.

Chadwick Boseman’s widow Simone appears during the Gothams’ tribute to the late actor pic.twitter.com/Rup6POrdgd — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) January 12, 2021

Boseman murió en agosto de 2020 a la edad de 43 años. Había estado luchando en privado contra el cáncer de colon durante cuatro años, sin que sus coprotagonistas y colaboradores lo supieran en Black Panther, Da Five Bloods o Black Bottom de Ma Rainey, su última película póstuma. Hacia el final de su emotivo discurso, Ledward Boseman lloró y habló directamente con su esposo. Chad, gracias. te quiero. Estoy tan orgulloso de ti. Sigue iluminando tu luz sobre nosotros ".

Antes de ser elegido como el superhéroe de Marvel Studios, Boseman ya tenía una sólida carrera, interpretando a los íconos afroamericanos Jackie Robinson (en 42 de 2013) y James Brown (en Get on Up de 2014).

Una de las historias más conmovedoras sobre Chadwick fue sobre el gran amor que profesó hacia Simone, con quien se casó en secreto poco antes de morir.

Simone es una cantante de 29 años, egresada de la Universidad Politécnica del Estado de California y sin importar nada, se mantuvo al lado de Boseman durante los cuatro años que batalló con esta terrible enfermedad. Fue ella quien estuvo junto al actor en su lecho de muerte.

Boseman habló sobre ella por primera vez en los 50th NAACP Image Awards, en marzo del año pasado: "Simone, estás conmigo todos los días. Tengo que reconocerlo ahora mismo: te amo", dijo.

Según reporte, Boseman le pidió que se casara con él en octubre del año pasado y se cree que la pareja pronunció sus votos en una ceremonia privada antes de que el cáncer del actor avanzara.

Mantuvieron en secreto gran parte de su relación, antes de dejarse fotografiar juntos en ceremonias de premiación y alfombras rojas. Pero nunca necesitaron gritarlo al mundo pues sabían que se tenían el uno al otro.

Su incipiente romance se confirmó por primera vez en 2015, cuando los paparazzi vieron a la pareja juntos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Luego fue vista con él nuevamente en 2017 como invitada en el programa de entrevistas de Jimmy Kimmel Live! En 2018, Taylor estuvo presente en los estrenos de Black Panther y 21 Bridges.

En abril de 2018, la abuela de Taylor confirmó a InTouch Weekly que la pareja estaba 'muy feliz' y que había un gran respeto mutuo. Mientras tanto, la hermana de Ledward también afirmó que ambos eran la 'personificación del amor verdadero'.

Incluso Lupita Nyong'o, con quien filmó Black Panther llegó a expresar su admiración por Boseman y Taylor: 'Ella es su reina de la vida real es hermosa, y juntos encarnan el amor verdadero. Sin mencionar que tendrían unos bebés hermosos"

