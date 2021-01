Así ha cambiado el elenco de Sex and the City desde su primera temporada

Sex and the City fue una de las series más exitosa de los años noventas y 2000. Desde ese entonces la fórmula se ha replicado miles de veces hasta la actualidad, es por eso que el anuncio de su remake nos emociona tanto. para recordar algunos de los mejores momentos de esta serie, recordamos cómo ha sido la evolución de las protagonistas: Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon.

La nueva serie de Sex and the City trae de vuelta a su elenco original

El pasado 10 de enero Sarah, Kristin y Cynthia publicaron el primer trailer de la nueva versión de 'Sex and the City', con el cual confirmaron que el proyecto sigue en pie para ser transmitida próximamente por HBO Max.

Más que una nueva temporada de la serie original, el remake se ha descrito como un nuevo capítulo en el cual las amigas se enfrentarán a los retos de la vida a sus 50 años, por lo que no sabemos si continuará con las historias de cada personaje desde donde se quedó la última temporada. Lo que sí es seguro, es que cada capítulo tendrá la misma duración que el formato original, 30 minutos.

El cambio más importante, será la ausencia de Kim Cattrall, quien interpretaba el papel de Samantha Jones, una exitosa ejecutiva de relaciones públicas que disfrutaba de su vida sexual sin tapujos.

Sarah Jessica Parker

La actriz alcanzó la fama interpretando el papel de Carrie en Sex and the City, una periodista que mostraba las dificultades de ser una mujer de 30 años soltera en Nueva York. La estrella se convirtió el productora de las películas de la franquicia y ganó premios Golden Globe por su interpretación. Después protagonizó la serie Divorce de 2016 a 2019 , al mismo tiempo que realizó apariciones en la serie Glee.

Su participación en Sex and the City le abrió un lugar en el mundo de la moda, lo que le permitió crear su propia línea de zapatos y una compañía de belleza SJP Beauty.

Kristin Davis

Kristin interpretó el papel de Charlotte, una curadora de arte que buscaba formar una familia desde 1998, recibió nominaciones a los premios Golden Globes y Emmy. Después de que la serie terminara, interpretó el papel de Brooke Armstrong en la telenovela Melrose Place. Algunos de sus papeles más memorables fueron en las películas 'The Shaggy Dog', 'Couples Retreat' y 'Holiday in the Wild'.

Cynthia Nixon

Cynthia es una actriz y activista que interpretó el papel de Miranda, una exitosa abogada que se encontraba con las dificultades del mundo corporativo dominado por hombres. Su interpretación le hizo ganar un premio Emmy en 2004. En 2005 protagonizó la película Warm Springs. En 2006 ganó un premio Tony por su actuación en Rabbit Hole, ese mismo año fue diagnosticada con cáncer de mama y lo mantuvo en secreto hasta 2008. En 2018 anunció su candidatura para la governatura de Nueva York.

