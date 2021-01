Demi Lovato sorprende con un radical cambio de look que solo las arriesgadas se atreverían a imitar

Si alguien interpretó que el 2021 era para salir de la zona de confort y atreverse a probar cosas nuevas, esa es Demi Lovato. A casi dos semanas de haber iniciado el año la cantante sorprendió a sus fanáticos con un cambio de look muy atrevido.

Con aires rockeros pero a la vez extremadamente femenino, la ex estrella de Disney optó por un corte de cabello pixie más pronunciado que el que estaba llevando hace poco pero la novedad fue su coloración rosada que no pasa desaparecibida.

Demi Lovato luce irreconocible con su nuevo look

Fue el pasado 18 de noviembre cuando la intérprete de Sorry not sorry le enseñó al mundo que estaba decidida a dejar su vieja vida atrás con una renovación de 180 grados.

Para ella, el 2020 fue muy movido lleno de presentaciones importantes como la conducción de los People's Choice Awards pero también de fuertes decepciones como su compromiso con Max Ehrich que se acabó a los pocos meses.

Por esta razón, quiso despedir esos viejos capítulos con un corte de cabello pixie que resaltó por su largo flequillo lateral y estar rapado en la parte de atrás, con un lindo contraste entre el color café y los tonos rubios hacia las puntas.

El primer cambio de look de Demi Lovato. - Instagram @ddlovato

Los fanáticos amaron sus cambio pero ella decidió llevarlo a otro nivel este mes, así que se aventó a teñirlo de rosado en la parte superior y dejar el posterior con su tono oscuro natural que combina con sus cejas.

La forma también experimentó una transformación puesto que ya no luce el pronunciado flequillo hacia el lado derecho que le daba un toque más glamuroso sino que ahora lo utiliza hacia adelante con las puntas degrafiladas.

Así luce Demi Lovato actualmente. - Instagram @ddlovato

Según Hola, esta es una alternativa ideal para cualquier tipo de rostro pero acepta modificaciones para destacar aun más los atributos. En el caso de las caras ovaladas, en forma triangular o de corazón puedes usar la versión más corta al igual que ella.

Por otro lado, si nos dejamos llevar por la creencia de que una mujer cuando se corta el cabello es porque busca nuevos comienzos, entonces Demi Lovato está lista para triunfar los próximos 12 meses.

Entre halagos y asombro

La creadora de esta renovada apariencia es la estilista Amber Maynard Bolt, a quien la estadounidense de 28 años agradeció por su trabajo, mientras que los seguidores de la estrella le dejaron más de 900 mil 'me gusta' y casi 11 mil comentarios en la publicación.