Comparan a Geraldine Bazán con J.Lo y es momento de dejar de poner a competir mujeres

Las mujeres vivimos bajo una presión constante de vernos siempre perfectas. No sólo tenemos que estar realizadas con una pareja para cierta edad sino que también, tenemos que tener cierta imagen para seguir siendo consideradas atractivas.

Por suerte, las famosas están convirtiéndose en un ejemplo a seguir, al demostrar que cada una es hermosa a su manera y que ni la edad ni tu estatus definen tu valor como mujer.

Recientemente dos famosas encendieron las redes sociales al lucir espectaculares en bikini. La actriz mexicana Geraldine Bazán se dio unas vacaciones en la playa con sus hijas y no dejó de compartir fotos en bikini que dejaron a todos boquiabiertos. Del mismo modo, Jennifer Lopez dejó claro que a sus 51 años sigue siendo una mujer fuerte en todos los sentidos.

Sin embargo, una publicación comparó a ambas famosas y aunque son completamente diferentes, desató gran polémica entre los fans.

Por suerte, muchas hicieron conciencia sobre lo mal que resulta comparar a ambas mujeres.

"Las DOS son mujeres hermosas y exitosas!!!

Ni a cual irle, mejor las dos ". "¿Por qué comparar a dos mujeres bellísimas?". "Qu-e fastidio el querer comparar, las dos se ven súper bien, cada cual tiene su cuerpo y personalidad". "Por qué las comparan? A las mujeres no se comparan ! Son las dos reinas !!". "Las dos son bellas , jlo es una diva espectacular , y gera es bella y no es tan famosa pero tiene algo mas valioso que es juventud". "Ambas – bellezas distintas- no son comparables- son bellas las dos", expresaron usuarias de instagram.

Incluso la misma Geraldine contestó de la manera más elegante:

"Nooo qué bárbaros, hasta a mí me dio risa. J.Lo the queen!!!", escribió la actriz.

La actriz a sus 37 años luce mejor que nunca. - Instagram @geraldinebazan

Tanto Geraldine como Jennifer Lopez tienen sus propias carreras, estilo de vida e imagen no tendrían por qué ser comparadas entre sí. Cuando se trata de nuestra autoestima emocional y autoimagen física, compararnos con otras mujeres es destructivo.

Como mujeres, siempre nos estamos comparando a nosotras mismas. Comparamos nuestra apariencia, nuestra ropa, nuestros cuerpos, nuestras parejas, nuestros trabajos, nuestra situación financiera y más. Esto sin duda es una situación completamente tóxica que hace que una jamás se sienta satisfecha con lo que es. Por supuesto, la opinión pública sigue alimentando esto con publicaciones de famosas que las pone a competir como si fuese lo único que importa.

A estas alturas del partido, deberíamos ser más conscientes de lo que implica poner a dos mujeres a competir. Y es que el simple hecho de destacar sus cuerpos, resulta de mal gusto pues se presta a alimentar las burlas o la cultura machista.

Las mujeres no debemos ser objeto de comparación ni tampoco puestas a competir. Como si no fuera suficiente ser objeto de críticas y opiniones no solicitadas sobre nuestro cuerpo.

