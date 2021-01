Penelope de Bridgerton se burla de las críticas hacia la serie de la mejor manera

The Bridgerton se ha convertido en una de nuestras series preferidas de todos los tiempos a pesar de contar con tan sólo una temporada. Sin embargo no se ha salvado de las críticas de algunas personas que no están de acuerdo con varias de las desiciones que se tomaron en la versión de Netflix, pero es el elenco quienes se han unido para defender a los creadores del show de la mejor manera. Recientemente Nicola Coughlan que interpreta el papel de Penelope Featherington, respondió a las críticas de la mejor manera, demostrando su sentido del humor y su ingenio.

'Penelope' de Bridgerton se ríe de las críticas y defiende a sus compañeros

Resulta que a muchos no les pareció que el elenco fuera tan diverso argumentando que en la época de 1800 en Inglaterra no existía una reina de raza negra ni un duque de color. Sin embargo estas quejas han demostrado ser poco relevantes, pues la serie se ha convertido en el primer lugar de IMDB y la quinta serie original más exitosa de Netflix.

La serie, ya ha sido comparada con "Gossip girl" debido a sus similitudes al retratar la vida de los jóvenes privilegiados luchando contra los chismes de un diario de espectáculos. - Instagram

Para contestar a las críticas sobre sus compañeros de elenco, Nicola publicó en redes sociales una inteligente respuesta: "Recuerdan cuando algunas personas decían que la diversidad en un drama de época no funcionaría… 63 millones de hogares no pensaron igual", refiriéndose a la nueva marca impuesta por el show en Netflix.

Después continúo recordando las increíbles cifras que ha alcanzado el programa: "Recuerdan cuando algunos intentaban darle un calificación baja al programa por ser diverso en IMDB. Ahora no pueden dar una calificación baja porque somos el quinto programa original más exitoso.", junto a una foto del show ocupando el primer lugar en el sitio.

La actriz de "Derry Girls" interpretará a Penelope Featherington, una chica inteligente y creativa que no gusta de formar parte de los tabloides de chismes. - Instagram

La producción ha dejado claro desde un inicio que a pesar de que la historia se desarrolla en la época victoriana, desean reflejar valores actuales como la diversidad, la importancia del consentimiento y los derechos de las mujeres. Para los creadores del show es más importante que el universo de Bridgerton sea diverso y muestre a personas de distintos orígenes siendo iguales y tomando desiciones para mejorar sus vidas.

El protagonista Regé-Jean Page dijo que la razón por la cual aceptó el papel, fue precisamente por que mostraba a personas de color siendo felices y viviendo su vida sin preocuparse por ser diferentes, algo que deseaba ver cuando era niño y que desea que las nuevas generaciones puedan disfrutar.

Golda tendrá el papel de "Queen Charlotte" una socialité de Londres y ávida lectora de la columna de Lady Whistledown. - Instagram

En una entrevista con The Guardian, Page dijo que el show era glamoroso, ambicioso, fantástico y lleno de romance, así que no veía una razón para no invitar a personas diferentes, en especial porque se transmitiría a una audiencia global como la de Netflix. En ese momento agregó:

"Toma muy poca imaginación incluir a las personas, contra todo el gran esfuerzo que toma el mantener a algunas personas fuera de estas historias."

Una de las cosas que lo convenció de unirse al elenco de Bridgerton, es que está muy involucrado con darle voz a personas de color - Instagram @joannacortesimoes

'Los Bridgerton', está basada en una serie de libros con el mismo nombre, de la autora Julia Quinn. La familia Bridgerton se enfrenta a las dificultades de pertenecer a la alta sociedad inglesa, llena de glamour, secretos y chismes que ponen en peligro el futuro de los herederos. La historia se centra en los miembros más jóvenes, quienes aprenden cómo navegar el mundo de las apariencias al mismo tiempo que descubren la vida adulta.

La primera temporada estuvo basada en el libro The Duke and I que cuenta la historia de cómo Daphne encuentra el verdadero amor, se casa y finalmente tienen un hijo juntos. Sin embargo la historia no termina ahí, ya que la saga de Julia Quinn es bastante extensa y cuenta con diez libros más.

