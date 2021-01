Eugenio Derbez se burla de Paty Navidad y esto le respondió la actriz

La actriz y cantante Paty Navidad ha estado en boca de todos. Esto luego de que Twitter le cerrara su cuenta por considerar que violaba sus condiciones de seguridad. Eugenio Derbez no perdió la oportunidad de hacer una burla sobre el caso y recibió una respuesta de la artista.

No hay una respuesta acertada sobre las razones por lo que la red social decidió vetar a la artista. Lo que sí se conoce es que escribió apoyando la presidencia de Donald Trump y que ha hecho polémicas declaraciones sobre el Covid-19.

Entre otras cosas, Paty Navidad difundió constantemente “fake news” acerca de la pandemia y aseguró que el coronavirus se curaba con "tecitos de guayaba y aspirinas".

¿Qué hizo Eugenio Derbez?

Con el humor negro que le caracteriza, Eugenio Derbez aprovechó la polémica para hacer un meme y reírse de la situación de Paty Navidad.

El también actor hizo un capture de la cuenta cerrada de Paty y escribió: “Tanto que 'El Grinch' intentó acabar con la Navidad… y fue Twitter quien terminó con ella”.

Tanto que “El Grinch” intentó acabar con la Navidad… y fue Twitter quien terminó con ella. pic.twitter.com/BG0nDP3aVZ — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) January 9, 2021

Paty Navidad desafió a Twitter y abrió una nueva cuenta en la que escribió: “Disculpa @EugeniodDerbez ¡Ya regresé! No sé por cuánto tiempo, ya que la censura para los que pensamos distintos está ruda de parte de los señores dueños de aquí Lamento que Twitter no haya acabo conmigo como tu dijiste ¡Pero esta vez sí me reí, estuvo gracioso tu chiste!

Las páginas de farándula no tardaron en replicar la respuesta de Paty Navidad a Eugenio Derbez - Instagram Chisme en vivo

Los polémicos tuits de Paty Navidad

El perfil de Twitter de Paty Navidad, tal y como lo mostró Eugenio Derbez está bloqueado y en él perfil se puede leer “Cuenta suspendida. Twitter suspende las cuentas que incumplen las reglas de Twitter”.

La actriz venía haciendo polémicas declaraciones desde hace varios meses. En diversas oportunidades se convirtió en tendencia con comentarios que cuestionan la existencia de la Covid-19 y la “pandemia”.

Paty Navidad tiene meses escribiendo polémicos tuits sobre el Covid-19. - Agencias

También aseguró que las vacunas contra el coronavirus que se están ya administrando en múltiples países del mundo, entre ellos México, son utilizadas para “hipervigilar” a la población.

Dijo que el Covid-19 es “la misma gripa de todos los años que muta cada dos” y declaró que no usaba mascarilla como se ha recomendado para evitar la propagación del coronavirus.

Se desconoce cuánto tiempo permanecerá bloqueada la cuenta de la actriz. Lo cierto es que la nueva cuenta que abrió en la red social también fue inmediatamente bloqueada.

Las reacciones de los seguidores de Eugenio

Los seguidores de Eugenio Derbez como siempre vieron en el humor del artista una forma divertida de la situación por la que atravesaba Paty Navidad.

Además de aprovechar la oportunidad de expresar su desacuerdo con los polémicos comentarios que ha venido haciendo la artista. El humorista lo volvió a hacer: Transformó una noticia en chiste y sus seguidores lo apoyaron.

Eugenio Derbez no pierde oportunidad de hacer de todo un chiste. - Agencias

“Esa mujer es una ignorante”, “Una cosa es libertad de expresión y otra muy diferente desinformar como lo hacía esta tipa y además afirmando que se cura con sus tés de guayaba y aspirinas”, “No hay cura (para el Covid-19) y es muy delicado decir que existe Son paliativos que a unos sirven a otros no. Por eso la cancelación. Hay reglas”, escribieron algunos usuarios en el post de Eugenio Derbez.

Paty Navidad aún se encuentra conmocionada por la acción de Twitter, pero la red social suspende una cuenta cuando considera que sus contenidos pueden poner en riesgo la seguridad de la población. Entonces, ¿será verdad que la red social le ganó al “Grinch” y acabó con la Navidad?

También te puede interesar:

Te recomendamos en video: