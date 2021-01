Kim Kardashian impresiona sus seguidores al publicar fotos sin su anillo de matrimonio

Kim Kardashian siempre logra impresionar a sus seguidores en Instagram y Twitter, por lo general con su buen sentido de la moda, mostrando su figura o los lujos que la rodean. Pero en este caso se ha convertido en un nuevo centro de atención ya que ha publicado algunas fotos en las cuales aparece sin su costoso anillo de matrimonio puesto, lo que ha creado diversos rumores entres sus fans.

La publicación más reciente de la empresaria con sus manos desnudas data del 11 de enero, donde se puede ver modelando las nuevas medias de su marca SKIMS. Los fanáticos se apresuraron a señalar que a la mano izquierda de Kim, específicamente a su dedo anular, le faltaba su enorme anillo de diamantes que le entregó su esposo Kanye West. Sin embargo, muchos críticos no se sorprendieron, ya que la pareja está en el centro de los rumores de divorcio, aunque todavía no hay nada sólido.

Esta es la segunda vez este mes que Kim Kardashian aparece sin su anillo de matrimonio en publicaciones de redes sociales. El 5 de enero, también se pudo notar esto mientras modelaba un conjunto de lencería marrón de la nueva línea Body Basics de SKIMS.

Antes de eso, Kim dejó su anillo mientras celebraba la Nochebuena en casa de su hermana Kourtney con sus cuatro hijos y el resto de la familia Kardashian-Jenner. La última vez que los fanáticos vieron a Kim luciendo su anillo de matrimonio en las redes sociales fue el 14 de diciembre en una historia publicada en su Instagram.

Sin embargo, diversos seguidores de la celebridad de reality indican que en su más reciente publicación también aparece sin la pieza de joyería. Pero otros usuarios exponen que no se sabe la fecha exacta en que fueron tomadas todas las fotografías que aparecen en ella, ya que hay tomas que evidentemente son un poco más antiguas.

Una fuente cercana a Kim compartió recientemente con el portal Hollywood Life que "nadie debería ver su anillo, ya sea que lo lleve puesto o no, como una especie de mensaje". “A menudo elige prescindir de él para las fotos porque le gusta una apariencia limpia”, explicó la fuente, y agregó que “cuando está en casa relajándose, no siempre lo usa y eso ha sido así durante muchos años. No es nada nuevo, pero la gente está creyendo todo".

A lo largo de 2020, Kim Kardashian estuvo junto a Kanye West durante su inusual comportamiento en público y en las redes sociales.

ncluso durante su breve campaña presidencial. A pesar de su apoyo inquebrantable, la pareja pareció distanciarse silenciosamente el uno del otro cuando el 2020 llegó a su fin.

Ya en fechas navideñas, Kanye se retiró a su rancho de Wyoming, mientras Kim viajaba a Lake Tahoe y Aspen con sus hijos y su familia. Además, no han sido fotografiados juntos desde octubre de 2020.

En diciembre del año pasado, una fuente comentó que Kim y Kanye estaban "luchando por permanecer juntos como pareja y lo han hecho desde hace bastante tiempo", y agregó que estaban "viviendo vidas separadas".

Apenas unos días después de 2021, el matrimonio de la pareja estaba en picada, según tres informes diferentes. El portal PageSix fue el primero en reportar la preocupante noticia, afirmando el 5 de enero que “el divorcio es inminente” para Kim Kardashian y Kanye West.

El medio también informó que la empresaria contrató a Laura Wasser, una poderosa abogada de divorcios de celebridades, que ha trabajado con personalidades como Angelina Jolie, Britney Spears, Heidi Klum y Gwen Stefani, entre muchos otros grandes nombres de Hollywood.

A pesar de los rumores de divorcio, hasta la fecha ninguna de las partes ha emitido ninguna declaración al respecto, y sus representantes también se mantienen al margen de ese tema. Esto nos deja en la mesa que al menos por ahora todo esto es solo un rumor, pero sin duda deja muchas interrogantes todo el asunto del anillo de bodas ausente en la mano de Kim Kardashian.

Más de este tema:

Kim Kardashian reaparece en redes y muestra lo que hace en medio de rumores de divorcio de Kanye

Kylie Jenner luce atuendo monocromático para despedir KUWTK

Te recomendamos en video