En elegante atuendo monocromático, Kylie Jenner se despide del reality familiar

Último día de grabación

Kylie Jenner y el resto de las hermanas Kardashian se despidieron por todo lo alto reality show "Keeping Up With The Kardashians" (KUWTK). La empresaria del maquillaje deslumbró con un atuendo monocromático que destacó su lado más elegante.

Las redes sociales del clan Kardashian se robaron las miradas de todos sus fanáticos el pasado 8 de enero después que cada una de las hermanas compartieran pequeños fragmentos de lo que fue su último día de filmación en el aclamado show televisivo.

La menor de la hermanas dejó ver el outfit que decidió lucir para despedir el programa que la vio crecer desde que tenía tan solo 10 años.

A través de su cuenta de Instgram escribió: “Last day of filming” (Último día de filmación), junto a un carrete de imágenes en las que muestra el atuendo monocromático con el que destacó un estilo sofisticado, sencillo y elegante.

Kylie Jenner - Instagram @kylieJenner

El outfit estaba conformado por un conjunto en color crema que combinaba una blusa ajustada strapless y un pantalón con bota holgada.

Además, complementó con una bolsa de mano cuadrada, sandalias de tacón y un abrigo maxi. Cada una de las piezas con el mismo tono crema.

Look monocromático - Instagram @kylieJenner

El estilo de la celebridad también destacó por una trenza que llegaba por debajo de sus glúteos.

Kylie Jenner deja atrás su etapa KUWTK

Pasaron 15 años desde que Kim Kardashian empezó a mostrar los detalles de su vida con su familia y junto a sus hermanas se convirtió en uno de los personajes más reconocidos de la televisión.

Kylie tenía tan solo 10 años cuando empezó a aparecer en la televisión como la pequeña hermana de grandes personajes del mundo del espectáculo.

La familia más famosa asalta Netflix. - Instagram

Aunque en un inicio, el reality se enfocó en Kim, con el pasar de las temporadas, Kourtney y Khloé tomaron relevancia en el show, mientras que las menores, Kendall y Kylie enternecían por su inocencia de niñas.

A medida que las dos Jenner crecían, los focos se centraron en ellas y en las vidas que cada una decidía tener; así como sus travesuras adolescentes, primeros amores y posterior crecimiento profesional.

Es así como Kylie se convirtió en la mayor competencia de su hermana Kim, pues tuvo un sorprendente crecimiento en redes sociales y lanzó una empresa de cosméticos.

Kylie Jenner - Instagram

Durante años, la menor de las hermanas ha batallado entre su vida privada y su participación en el show, pues, en algunos momentos ha preferido mantenerse alejada de las cámaras, mientras que en otros ha mostrado detalles.

Uno de los momentos más trascendentales de su vida fue su embarazo, ya que desapareció completamente de la vida pública para llevar su gestación en tranquilidad.

Sin embargo, luego del nacimiento de su pequeña Stormi, la celebridad ha dejado ver cada detalle de su faceta como madre.

Ahora, siendo una mujer con exitosas empresas, colaboraciones con prestigiosas firmas y éxito en redes sociales, está lista para decir adiós al proyecto que la lanzó a la fama.

Lágrimas y agradecimiento durante final de KUWTK

Kylie no fue la única que mostró el día final de rodaje, sus hermanas, Kim, Kendall, Khloé y Kourtney, así como Kris Jenner, dejaron ver lo conmovidas que estaban en este cierre.

Despedida de KUWTK. - Instagram Kim Kardashian

"Acabamos de terminar de rodar…para siempre. Hemos terminado, nunca volveremos a rodar. ¿No es una locura?", dijo Kim mientras grababa un video para sus historias de Instagram.

Último día de grabación de KUWTK. - Instagram Khloé Kardashian

Cada una de las hermanas dejó fotografías de momentos conmovedores y cruciales para el rodaje como los micrófonos, un vaso de café cubierto con la frase “happy last day” y selfis con el personal técnico del show.

Despedida de KUWTK - Instagram

