Shakira desata polémica por los curiosos símbolos que empleó en 'Girl like me'

No todo podía resultar perfecto en el éxito de 'Girl like me'. Pese a que el tema de Black Eyed Peas y Shakira ha sido un boom que ya roza las 170 millones de reproducciones, las polémicas también comienzan a rodar en las redes sociales.

La mediática nace por una serie de símbolos que la barranquillera y su equipo de coreógrafos realizan en el videoclip. Para muchos de los usuarios esto podría tener un trasfondo oscuro e incluso mencionan que la cantante ha "vendido su alma al diablo".

El curioso símbolo de Shakira en 'Girl like me'

Los seguidores de la intérprete se concentraban únicamente en tratar de imitar sus novedosos pasos. Sin importar hacer el 'oso' en cada una de sus cuentas, solo querían demostrar que son tan talentosos para bailar como ella. Además, el objetivo era que les compartiera el video y obtener una temporal fama.

Sin embargo, este interés se ha mudado a otros aspectos. Shakira forma con manos y brazos una especie de triángulos junto a varios de sus coreógrafos, lo que comenzó a llamar la atención de los internautas.