Fran García-Huidobro revela que bajaron sus seguidores tras opinión sobre Dios y el aborto

El pasado lunes, Fran García-Huidobro anotó una veintena de preguntas para responder a sus seguidores a través de sus historias de Instagram. Los usuarios dejaron sus inquietudes en temas como el amor, los rumores sobre una pelea con Maly Jorquiera, sus mayores miedos y el fútbol.

Sin embargo, otras de las preguntas tenían que ver con temas que aún generan controversia y debate dentro de la sociedad, como la fe en Dios y el aborto. No obstante, la animadora respondió sin tapujos, dejando en evidencia su postura al respecto.

"¿Crees en Dios?", leyó Fran García-Huidobro, antes de responder negativamente. "No, no soy creyente. No creo en Dios. Creo en el único mandamiento que gobierna la vida, que es 'no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti'. Pero eso. Mi hijo no es bautizado", dijo.

"Obvio que he pecado mil veces y he violado ese mandamiento cientos de veces en mi vida. Pero trato cada vez de hacerlo menos", precisó más tarde.

Fran García-Huidobro y su opinión sobre Dios - Instagram

Fran García-Huidobro perdió seguidores por sus opiniones

Posteriormente, la animadora contestó una pregunta sobre su postura en torno al aborto. "¿Aborto libre, legal, seguro y gratuito?", se leyó en su historia. "Esta es corta", respondió, agregando: "sí, sí y sí".

Sin embargo, estos dichos tuvieron consecuencias negativas en su perfil de la red social, ya que tal como señaló en la historia siguiente, perdió algunos seguidores luego de publicar sus respuestas. "Les comento que me han bajado algunos seguidores porque no creo en Dios. No quiero ni imaginarme ahora con lo del aborto", dijo.

Fran García-Huidobro y su opinión sobre el aborto - Instagram

