Amanda Bynes regresa con una increíble transformación en su rostro

La ex estrella infantil Amanda Bynes reapareció en redes sociales después de mucho tiempo alejada del ojo público. A través de la cuenta de Instagram de su prometido Paul Michael, la estrella mostró su increíble transformación al presumir unas cejas muy gruesas y un tatuaje en forma de corazón en su mejilla.

Amanda Bynes reaparece irreconocible por su nuevo cambio de look

La selfie fue tomada por la misma Amanda y en ella dejó ver sus nuevas cejas, mucho más gruesas que en looks anteriores. Aunque la foto no estuvo acompañada de un largo texto, algunos de sus seguidores piensan que podría tratarse de una mascarilla para oscurecer sus cejas naturales o bien, de un tatuaje permanente para alterar su imagen. La ex actriz también usó una playera de Playboy y shorts negros.

Aunque actualmente Amanda prefiere llevar su vida de manera privada, en diciembre de 2020 su novio dio algunos detalles sobre su relación diciendo que estaban muy unidos e incluso hablaban de vivir juntos en un futuro, ya que por ahora la pandemia no les permite hacer todo lo que quisieran. Además reveló a E! News que los planes de boda continúan en pie, pero primero desearían vivir juntos por un tiempo.

A pesar de que Paul asegura que llevan una buena relación, el abogado de Amanda ha declarado públicamente que está convencido de que sus intenciones no son buenas, pues cree que es él quien ha realizado llamadas a los paparazzi para que tomen fotos de ella a cambio de dinero.

Por su parte Amanda celebró su aniversario junto a Paul el pasado Octubre cuando publico una fotografía de ambos en redes sociales. Sin embargo, pesar de que ella parece feliz con su prometido, su familia no comparte la emoción, pues se rumora que sus padres no la dejarían contraer matrimonio legalmente.

El año pasado Amanda reveló que se encontraba estudiando en línea para obtener su título en diseño de moda y marketing, después de graduarse planeaba abrir su tienda en línea, dejando ver que su carrera como actriz era cosa del pasado.

A pesar de haber sido una de las estrellas infantiles más prometedoras de los 2000, la carrera de Amanda terminó cuando fue diagnosticada con trastorno bipolar y adicción a varias drogas, lo que la llevó a internarse en un centro de rehabilitación. Después de esto, un juez decidió que sus padres deberían ser sus tutores legales.

