Fotos de Regé-Jean Page que demuestran que no es nada como el duque de Hastings

Si al igual que muchas fans de Los Bridgerton te has enamorado perdidamente de Simon Basset, entonces tienes que conocer al actor que le da vida a este personaje. Se trata de Regé-Jean Page, la estrella de la serie que se ha convertido en uno de los galanes más codiciados del año.

Las diferencias entre Regé-Jean Page y Simon Basset que nos hacen amarlo aún más

Regé creció entre Zimbabwe y Reino Unido, desde pequeño le gustaba cantar y bailar en todas partes, aunque nunca pensó en convertirse en estrella de cine, pues su sueño era ser explorador. Pero su comienzo en la actuación se dio debido a que deseaba comparar un Gameboy.

Antes de convertirse en la estrella de Bridgerton, participó en una película de romance llamada Sylvie's Love, en la cual interpreta el papel del baterista Chico Sweetney. También trabajó anteriormente con Shonda Rhimes en For the People.

En una entrevista reveló que pensó en hacer una carrera en teatro musical pues disfrutaba mucho de tocar la batería, pero que en algún punto la vida lo llevó a interpretar el papel de Simon.

Aún así su amor por la música continúa ocupando su tiempo libre, pues junto a su hermano tiene un duo llamado TUNYA, con el cual pudo cantar el tema del corto 'Don't wait'.

Una de las cosas que lo convenció de unirse al elenco de Bridgerton, es que está muy involucrado con darle voz a personas de color y procura que las producciones en las que participa muestren a personas de diversos orígenes siendo felices y formando parte de la sociedad como individuos productivos y exitosos.

Algo que le gusta de Bridgerton, es que no sólo muestra a personas blancas siendo felices, sino que todos los personajes sufren y triunfan por igual, sin importar su color. Esto es importante para él porque desea que más niños como él se vean representados en la pantalla.

A través de su cuenta de Instagram Regé muestra un lado de él muy diferente al del duque, pues a diferencia de su personaje él tiene una personalidad más relajada y juguetona que comparte con sus amigos y compañeros de trabajo. Incluso en uns entrevista con WhoWhatWear confesó con sentido del humor que aveces se desesperaba con su personaje por ser tan necio y pensaba ¡Vamos, sonríe!

Otra clara diferencia con Simon, es que Regé prefiere un estilo más casual y relajado en lugar de las prendas formales e incómodas populares en la época victoriana. En sus fotos podemos verlo usando jeans, suéteres, playeras y chamarras.

Algo que comparte con su personaje es su misterio, pues Regé ha sido muy cuidadoso sobre no revelar su proceso para construir su personaje. Lo único que confirmó es que había leído el primer libro y después había tenido largas pláticas con el departamento de vestuario, ya que este forma gran parte de la narrativa de la serie.

'Los Bridgerton', está basada en una serie de libros con el mismo nombre, de la autora Julia Quinn. La familia Bridgerton se enfrenta a las dificultades de pertenecer a la alta sociedad inglesa, llena de glamour, secretos y chismes que ponen en peligro el futuro de los herederos. La historia se centra en los miembros más jóvenes, quienes aprenden cómo navegar el mundo de las apariencias al mismo tiempo que descubren la vida adulta.

La primera temporada estuvo basada en el libro The Duke and I que cuenta la historia de cómo Daphne encuentra el verdadero amor, se casa y finalmente tienen un hijo juntos. Sin embargo la historia no termina ahí, ya que la saga de Julia Quinn es bastante extensa y cuenta con diez libros más.

