Rebel Wilson se muestra al natural desde su cama y celebra su transformación

La actriz australiana Rebel Wilson ha finalizado de manera oficial su año de la salud. Desde entonces la actriz se ha dedicado a disfrutar de su nueva vida saludable y después de unas merecidas vacaciones junto a su novio regresó a trabajar siguiendo todas las medidas de seguridad en los sets de grabaciones. Después de una semana llena de compromisos la famosa se mostró sin maquillaje y desde su cama para presumir su fin de semana en casa.

Tras un año de esfuerzos para alcanzar los 75 kilos, Rebel ha dedicado los últimos meses ha disfrutar de los frutos de su trabajo. A pesar de que no ha dejado de ejercitarse ni comer saludable, ahora puede regresar a trabajar y a disfrutar de una rutina más relajada, así lo demostró a través de redes sociales donde publicó fotografías de su regreso al set de grabaciones.

Aunque aún no ha revelado de qué se trata este nuevo proyecto, ha dejado ver algunas imágenes usando ropa deportiva ajustada dentro de un gimnasio, así como videos usando un glamoroso vestido fucsia con flecos rojos, con el cual presume su nueva silueta.

Después de unos días llenos de actividades, Rebel al fin tuvo tiempo para relajarse y compartió una fotografía desde su cama, usando una pijama satinada color gris y sin maquillaje, la cual acompañó del mensaje "Hola fin de semana, estaré en la cama, gracias."

El pasado noviembre, Rebel Wilson publicó en su cuenta de Instagram que al fin había alcanzado su peso ideal, un mes antes de lo previsto. Al dar la noticia aprovechó para recordar a sus fans que no lo había hecho por una cuestión estética, sino por un tema de salud y cambio de hábitos.

Durante todo el año, Rebel ha compartido su proceso a través de redes sociales, desde los momentos más difíciles hasta los más felices para lograr perder más de 20 kilos y comenzar una vida más activa. Anteriormente, Rebel Wilson había comentado en una entrevista con Drew Barrymore que su propósito no era ser muy delgada ni cambiar por completo quien es, sino comenzar a ejercitarse y llevar una vida saludable a partir de su cumpleaños número 40.

En años pasados, Rebel había comenzado a dedicar cada año a un tema en particular. Esto significa que durante los 12 meses realizaba actividades dedicadas a mejorar un aspecto de su vida, algunos de ellos fueron la diversión y el amor.

Una de las cosas que descubrió durante su transformación, fue la razón por la cual había descuidado su salud durante tantos años y reveló que tenía que ver con encontrar la fama y enfrentar sus inseguridades.

"Creo que sufría de hambre emocional y era una forma de canalizar el estrés que sentía por ser famosa, para superar la presión, comía donas…Al comenzar a trabajar en la parte emocional me pregunté por qué no lo había hecho antes, por qué no me había valorado."