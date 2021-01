Acusan a Amber Heard de mentir para ganar juicios contra Johnny Depp

Tras ser acusado de violencia doméstica por Amber Heard, Johnny Depp se ha enfrentado a una serie de juicios para probar su inocencia. Sin embargo, la situación ha estado más a favor de la actriz ya que es Depp quien ha tenido mayores represalias.

Y es que el actor no sólo fue despedido de la producción de Animales Fantásticos 3, donde daba vida al mago Gellert Grinwald sino que además, no podrá continuar en la saga de Pirates of the Caribbean, donde fue Jack Sparrow por casi 20 años.

Por su parte, Heard no parece estar teniendo consecuencias en su carrera ya que hasta ahora, ha podido continuar en la producción de Aquaman 2, además de que comenzaron a circular rumores que su personaje podría tener una serie spin-off. Eso sí, también se ha dicho que Warner Bros. está preparando un guión de respaldo con una posible sustituta de Heard en caso de que esta deba abandona la producción como sucedió con Depp.

Los fans, quienes alegan que Heard también debería dejar el rodaje crearon una petición en Charge.org titulada "Eliminar a Amber Heard de Aquaman 2".

"Amber Heard ha sido expuesta públicamente como maltratadora por Johnny Depp. En su demanda de 50 millones de dólares, Depp describe muchos incidentes de abuso doméstico que sufrió a manos de su (entonces) esposa Amber Heard, incluido un altercado en el que ella lo golpeó dos veces en la cara y otro en el que le rompió el dedo con una botella de vodka. Le tuvieron que reimplantar el dedo quirúrgicamente. Llevará la cicatriz parae l resto de su vida", se lee en la petición.

A pesar de todo, Depp sigue siendo considerado uno de los mejores actores de Hollywood y ha tenido el apoyo de muchos de sus colegas como Sia, Winona Ryder, Javier Bardem, Vanessa Paradis, entre otros.

Ahora el actor está acusando a su ex esposa de embolsarse el masivo acuerdo de 7 millones de dólares de su divorcio y mentir repetidamente sobre darlo todo a la caridad, según se reveló en el portal del Daily Mail.

Heard, de 34 años, declaró que no quería el dinero de Depp después de su explosiva ruptura en 2016 y, en cambio, prometió dividir el pago entre dos organizaciones benéficas.

Pero los abogados del actor creen que el gesto altruista fue una 'farsa' y han pasado el año pasado persiguiendo al Hospital Infantil de Los Ángeles y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles para averiguar cuánto recibieron realmente de la actriz.

Hasta ahora, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles se ha negado a cooperar con múltiples citaciones, pero los documentos producidos por el hospital y vistos exclusivamente por el Daily Mail sugieren que Heard solo donó 100,000 dólares, muy por debajo de lo prometido de $ 3.5 millones, lo cual es un delito.

DailyMail.com

Otras acusaciones

A mediados del 2020, un ex empleado de Johnny Depp aseguró que Amber Heard le pidió que mintiera bajo juramento después de que fuera acusada de traer sus dos perros a Australia ilegalmente.

Kevin Murphy estaba testificando en la demanda por difamación de Depp contra un tabloide británico que acusó al actor de abusar físicamente de Heard.

Murphy afirmó que Heard lo presionó para cometer perjurio sobre los terriers viajeros o arriesgarse a perder su trabajo.

"Ella quería que yo dijera esencialmente que fue mi culpa de una forma u otra que no se completó el papeleo, para que yo pudiera asumir la culpa por ella", dijo Murphy.

Heard fue acusada en julio de 2015 de traer a los Yorkshire terriers Pistol y Boo al país ilegalmente a principios de ese año. Se declaró culpable en abril de 2016 y escapó de una condena después de expresar remordimiento. En una declaración de testigo escrita para el caso de Depp, Murphy dijo que Heard le pidió que afirmara falsamente que no sabía que era ilegal llevar perros a Australia, que tiene reglas estrictas de cuarentena animal.

Sorprendidos por las supuestas pruebas que se tienen en contra de Heard, los fans en redes sociales han expresado su apoyo a Johnny Depp.

Ok déjenme ver si entendí

-Amber Heard no le donó el dinero a los niños con Cáncer

-ella abuso de Johnny Depp y lo acusa de “golpeador de esposas” y pierde su papel en la franquicia de Hollywood

-Y aparte da charlas para mujeres abusadas

Ella está enferma#AmberHeardIsALiar pic.twitter.com/12vPKZua2O — G A B R I E L A 💜 (@gabriek19503520) January 7, 2021

Más de este tema

Las terribles situaciones que ha enfrentado Johnny Depp tras las acusaciones de Amber Heard

Mads Mikkelsen muestra su apoyo a Johnny Depp a pesar de ser su reemplazo en 'Animales Fantásticos'

Los actores que han apoyado a Johnny Depp tras su juicio

Te recomendamos en video