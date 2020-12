Mads Mikkelsen muestra su apoyo a Johnny Depp a pesar de ser su reemplazo en 'Animales Fantásticos'

Tras ser acusado de violencia doméstica por Amber Heard, Johnny Depp se ha enfrentado a una serie de juicios para probar su inocencia que han provocado estragos en su carrera. Y es que la situación escaló a tal grado de ser vetado de importantes proyectos con Disney y Warner Bros.

Depp no sólo fue obligado a retirarse de la producción de Animales Fantásticos sino que además tendrá que abandonar al personaje de Jack Sparrow que le dio tanta fama por casi 20 años.

Es así como Margot Robbie tomará su lugar como protagonista en la nueva entrega de Pirates of the Caribbean y Mads Mikkelsen será su reemplazo en Animales Fantásticos como el mago Grindelwald, papel que el actor dejó inconcluso.

A pesar de que Mikkelsen ha sido muy reservado con respecto a la situación, no ha dejado de ser cuestionado sobre la responsabilidad que ahora tiene y si es que ha hablado con Depp.

Lejos de enfocarse en el caso de Depp, el actor de origen danés dejó claro que le interesaría hablar con él, especialmente para entender mejor la transición que tendrá el personaje y así darle el mayor trato posible. "Para ser honesto, no hay nada más que pueda hacer. El único enfoque que puedo tener es conectar el puente de lo que él hizo y lo que voy a hacer y veremos qué es", agregó Mikkelsen.

NEW FACE OF GRINDELWALD: @TheOfficialMads Mikkelsen is taking over from Johnny Depp as “Fantastic Beasts” villain Grindelwald and hasn't spoken to the other actor about the role. pic.twitter.com/WycJ4HVlMt

— AP Entertainment (@APEntertainment) December 16, 2020