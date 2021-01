Las terribles situaciones que ha enfrentado Johnny Depp tras las acusaciones de Amber Heard

Tras ser acusado de violencia doméstica por Amber Heard, Johnny Depp se ha enfrentado a una serie de juicios para probar su inocencia. Sin embargo, la situación ha escalado a tal grado de perder importantes oportunidades para su carrera.

El que Heard no esté teniendo consecuencias por supuesto ha hecho enfurecer a los fans, quienes alegan que Heard también debería dejar el rodaje.

A través de una petición en Charge.org titulada "Eliminar a Amber Heard de Aquaman 2", los fans están exigiendo que Heard sufra las mismas consecuencias que el actor para que sea justo.

Depp sigue siendo considerado uno de los mejores actores de Hollywood y ha tenido el apoyo de muchos de sus colegas como Sia, Winona Ryder, Javier Bardem, Vanessa Paradis, entre otros.

Éstas son algunas de las terribles situaciones que ha tenido que enfrentar el actor:

Perdió el juicio contra el diario The Sun

Recientemente se dio a conocer que Depp perdió el juicio contra el diario británico tras demandar por difamación, al ser llamado "maltratador de esposas". A pesar de que aceptaron una apelación, volvió a perder lo que dio pie que se le cerraran puertas en la industria.

Despedido de Animales Fantásticos 3

A través de un comunicado emitido por Warner Bros. se dio a conocer que Depp fue obligado a retirarse de la producción de Animales Fantásticos 3, donde interpretaría una vez más a Gellert Grinwald.

Mads Mikkelsen será su reemplazo en Animales Fantásticos como el mago Grindelwald, papel que el actor dejó inconcluso. A pesar de que el actor danés ha sido muy reservado con respecto a la situación, no ha dejado de ser cuestionado sobre la responsabilidad que ahora tiene y si es que ha hablado con Depp.

No más Jack Sparrow

Después de darse a conocer que había quedado fuera de Animales Fantásticos 3, se dio a conocer que también tendría que dejar al personaje de Jack Sparrow, al cual ha interpretado por 17 años en la saga de Piratas del Caribe. Aunque de principio sólo se pensaba que renunciaría al personaje para ser reemplazado por Margot Robbie en una nueva versión, se ha dado a conocer que el actor fue vetado de Disney para ésta y futuras producciones.

Intentaron robar su casa

Un sospechoso fue arrestado después de presuntamente irrumpir en la casa de Johnny Depp en Hollywood Hills. Según el portal TMZ, los investigadores dicen que una mujer "posiblemente sin hogar" fue quien intentó entrar en la casa del actor durante el primer fin de semana del 2021, activando el sistema de seguridad y alertando a la policía. La sospechosa huyó antes de que llegaran los oficiales, aunque rápidamente la encontraron cerca y la arrestaron. Según los informes, también ha estado relacionada con otro robo reciente en la zona.

Afortunadamente, Johnny Depp no ​​estaba en ese momento. Aún no está claro si la sospechosa se llevó algo de la casa antes de irse o si se recuperó alguna propiedad, pero la investigación continúa. Depp aún no se ha referido públicamente al incidente sin embargo, se suma a la lista de fatalidades que ha sufrido en los últimos meses.

La semana pasada, Depp publicó un mensaje para sus fans en Instagram para el Año Nuevo. En el pie de foto, el actor escribe:

"Aunque el mundo está de luto por días mejores, espero que todos ustedes puedan encontrar un momento esta noche para sonreír y, lo que es más importante, para reír y hacer reír a los demás, tanto como sea posible. Yo Sé que esto puede ser difícil en medio de estos tiempos difíciles, pero no deseo nada más que felicidad y salud para todos. Que estés rodeado de perfección. Con todo mi amor y respeto, JD ".

¿Una esperanza para Depp?

Por ahora, se dice que el director Tim Burton podría salir a su rescate. Según el portal We Got This Covered, se rumorea que Johnny Depp ha estado en conversaciones con Burton sobre un posible papel en su próximo proyecto The Addams Family.

Esto es algo que los fanáticos han querido ver desde que se reveló que Tim Burton haría la versión live action para televisión de la extravagante familia Addams para Netflix. Desde el principio, los fanáticos imaginaron a Depp en el papel de Gomez (Homero Addams en la versión para Latinoamérica). Los fans incluso hicieron imágenes editadas del actor como dicho personaje.

