Así fue la historia de amor de Kim Kardashian y Kanye West

Después de un año complicado para la pareja, han comenzado a circular rumores que indican que Kim Kardashian se estaría preparando para comenzar los trámites de su divorcio del cantante Kanye West tras seis años de matrimonio y cuatro hijos en común.

Kim Kardashian y Kanye West: su historia de amor

Una fuente cercana a la familia confirmó a Page Six que la separación entre la empresaria y su marido era inminente, pues desde hace mucho que viven separados y tienen su propia vida. Incluso afirmando que ya se encuentran en pláticas sobre la división de bienes. De ser cierto, esta sería una de las rupturas más impresionantes de los últimos años y marcaría el final de uno de los matrimonios más sólidos del entretenimiento.

Ambos comenzaron su relación en 2003 como amigos cuando ella estaba aún casada con Damon Thomas. En ese momento Kim no era tan famosa como lo es ahora, por lo que prácticamente era desconocida para estrellas como Kanye, quien era uno de los raperos más famosos del momento.

Kanye después confesaría que siempre se sintió atraído por ella pero nunca intentó nada más que una amistad por respeto a su relación. Se volvieron tan cercanos que Kanye comenzó a trabajar con ella e incluso insistió en que ella apareciera en su show de hip-hop 'Alligator Boots' en 2008.

En 2009 el rapero cantó por primera vez sobre su amor por Kim en un verso que no mencionaba su nombre pero daba pistas a sus fans. En ese momento, Kim salía con el jugador de la NFL Reggie Bush y el verso de Kanye decía:

"Siempre fuiste la porrista de mis sueños, pero parece que sólo sales con estrellas de football… Deberías dejar a tu novio." Knock You Down de Kanye West y Keri Hilson.

En 2010 Kim presentó a Kanye en su reality Keeping up with the Kardashians en un episodio en el que visitó su tienda de ropa Dash. En ese momento la famosa habló del respeto y admiración que tenía por el cantante, razón por la cual pedía su consejo al emprender su negocio.

En 2011 Kim se casó con su novio Kris Humphries, cuando Kanye se enteró del compromiso intentó convencerla de que no lo hiciera e incluso le mandó fotos de jugadores de basketball que no habían envejecido bien para que viera cómo sería su futuro. Finalmente Kim se casó y 72 días después se divorció.

En 2012 Kanye confesó abiertamente su amor por Kim en otra canción, esta vez si mencionaba su nombre e incluso hablaba de su divorcio en el tema 'Cold'.

"Admito que me enamoré de Kim al mismo tiempo que ella se enamoró de él. Está bien, nena haz lo que quieras."

Ese mismo año decidieron dar el paso de amigos a novios y pronto comenzaron a aparecer juntos en todas partes, incluso fueron como pareja al baby shower de Kourtney.

A partir de este momento Kanye formó parte importante de la transformación de Kim de estrella de reality show a empresaria y celebridad. Uno de sus primeras tareas fue cambiar el estilo de su novia por completo.

Durante una presentación de año nuevo en 2012 Kanye anunció que Kim esperaba su primer hijo, en 2013 asistió a su primer Met Gala embarazada y de la mano de su novio. Recientemente Kim admitió a Vogue sentirse como una extraña en el evento, pues nadie quería fotografiarla por no ser "una verdadera celebridad y ser solo la invitada de Kanye".

Tras el nacimiento de su hija North West, Kanye le propuso matrimonio a Kim en el estadio AT&T de San Francisco y en 2015 se casaron en una extravagante ceremonia en Italia. Actualmente son padres de cuatro hijos y dueños de varias propiedades en Estados Unidos.

