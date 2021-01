Katy Perry se muestra sin maquillaje y desde su cama para mostrar su lado más real

Katy Perry no para de trabajar a pesar de que acaba de pasar por el nacimiento de su primera hija Daisy Dove. La famosa ha querido celebrar el inicio de un nuevo año con el estreno de una nueva colaboración musical. Se trata de la canción 'Resilient', junto al DJ Tiesto y la cantante Aitana. Para anunciar el lanzamiento del tema, dio un adelanto del detrás de cámaras del proyecto y lo hizo desde su cama.

Katy Perry muestra un detrás de escenas de su nuevo video musical

Como sabemos, desde hace algunos meses Katy se encuentra en aislamiento junto a su hija recién nacida, razón por la cual rara vez sale de su casa para cumplir con compromisos laborales. Uno de ellos fue durante la grabación del video 'It's not the end of the world' junto a Zoe Deschanel, en el cual hizo una rápida aparición como nueva mamá.

desde el nacimiento de su hija Daisy Dove, la cantante ha mostrado su cuerpo post parto para enviar un gran mensaje a las mujeres que se encuentran en la misma situación. - Instagram

Sin embargo en esta ocasión la cantante no quiso abandonar su hogar y realizó el video desde su habitación. En una publicación en redes sociales podemos ver que aparece en pijama blanca con puntos negros y acabada de despertar, sin maquillaje y con el cabello despeinado.

De esta manera la famosa mostró como fue el proceso de realizar una canción y un video a distancia con artistas que se encuentran en diferentes partes del mundo. En una entrevista que forma parte del primer trailer, Katy aparece con ropa deportiva roja y sosteniendo a su perro mientras habla de lo que ella cree que es la resiliencia.

"La canción se llama Resiliet y fue increíble poder trabajar con Tiesto y Aitana a la distancia para descubrir qué es lo que significa para nosotros ser resiliente."