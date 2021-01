La elegante respuesta de Maribel Guardia que responde a quienes la critican por su edad

Maribel Guardia es una de las actrices mejor conservadas del espectáculo, a sus 61 años de edad continúa ejercitándose a diario y posando en bikini para presumir su atlético físico, lo cual la ha convertido en una sensación de las redes sociales. Sin embargo no todos son capaces de respetar su libertad de mostrar su cuerpo, tal fue el caso de el actor José Luis Reséndez quien se burló públicamente de su edad.

A través de sus redes sociales Reséndez publicó un meme donde comparaba a la actriz con un personaje de la serie animada 'Thundercats', 'Mumm-Ra, El inmortal' y se burló de su edad diciendo que la cantante era una mujer de mil años.

Al encontrarse con los medios de comunicación en su llegada al aeropuerto, Maribel Guardia tuvo la mejor respuesta ante los cuestionamientos sobre las burlas. Primero preguntó quién era Reséndez, pues aseguró que no lo conocía, después de que los reporteros le explicaran lo que había pasado, ella contestó con sentido del humor, recordando que recientemente había pasado por difíciles momentos cuando ella y su esposo fueron diagnosticados con Covid-19 y ahora estaba feliz de que ella y su amado puedan gozar de buena salud nuevamente.

"Soy una mujer que tengo la edad que tengo. El Covid no me llevó, me dio muy leve gracias a Dios y aquí estoy el tiempo que él quiera, estoy contenta y agradecida por los años que tengo."