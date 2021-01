Johnny Depp regresa para luchar por su carrera con un impresionante cambio de look

El 2020 fue uno de los años más difíciles para Johnny Depp, el actor estadounidense perdió el juicio contra el periódico que lo llamó golpeador de esposas, fue despedido de la saga de Animales Fantásticos y sus películas fueron retiradas de Netflix en Estados Unidos. Sin embargo él está decidido a luchar hasta el final por defender su carrera y su rescatar su reputación, así lo demostró en su aparición más reciente, donde además dejó ver un nuevo cambio de look.

Johnny Depp cambia de look y regresa a las cámaras para luchar por su carrera

Johnny Depp reapareció ante las cámaras para presentar su nuevo proyecto "A Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan". En el video, se puede ver al actor agradeciendo a la audiencia por elegir ver esta película de manera calmada y con una tímida sonrisa. Lo que más sorprendió a sus seguidores fue el impresionante cambio de look que mostró.

La presión por la batalla legal en contra de su ex esposa y los golpes que ha sufrido su carrera parecen haber afectado al actor, quien recientemente apareció luciendo muy diferente a como se veía hace algunos años. Una de las cosas que más llamó la atención, fue el cambio de apariencia del actor, quien se mostró con una complexión delgada, cabello largo y decolorado en un tono casi blanco, así como barba corta.

Su vestimenta fue más formal de lo que usualmente usa, su outfit estuvo compuesto por un saco negro con hombreras, un chaleco del mismo color, una camisa blanca adornada con una mascada roja y una boina negra.

La razón por la cual Johnny cambió el color de su cabello, fue para dar vida al personaje protagonista de Minamata. Esta es la nueva cinta de Johnny Depp en la cual interpretó al fotógrafo de guerra Eugene Smith, quien estuvo viviendo en Japón en 1970 para documentar los terrores provocados por el envenenamiento por mercurio en los pueblos de la costa.

Esta película, está basada en los hechos reales que dieron origen a la enfermedad de Minamata, un síndrome neurológico con consecuencias graves y permanentes provocadas por envenenamiento por mercurio. Algunos de los síntomas de la enfermedad, incluyen deterioro de la vista y el oído, debilidad, parálisis e incluso muerte.

En el primer trailer de la cinta, podemos ver a Johnny Depp completamente transformado en Eugene, para lo cual tuvo que pasar por horas de maquillaje, así como dejar crecer su cabello y barba para lucir completamente diferente.

Desde que las complicaciones con su juicio contra Amber Heard se hicieron públicas, miles de famosos han mostrado su apoyo a Johnny Depp a través de diversos medios. Una de ellos fue Winona Rider, la actriz y ex novia del actor declaró que no podía creer que Johnny pudiera cometer un acto de violencia en contra de una mujer, en ese momento Winona dijo que tras haber estado en una relación con él durante cuatro años y lo consideraba parte de su familia, al igual que una de las relaciones más significativas de su vida, razón por la cual quería compartir su experiencia.

La modelo y madre de sus dos hijos, Vanessa Paradis declaró que nunca conoció un lado violento del actor, ya que con ella y su familia siempre fue amable y atento:

"En los 25 años que lo he conocido y que hemos criado a dos hijos juntos, siempre ha sido amable, atento, generoso y una persona y padre no violento."

