Critican a Adamari Lopez por acudir a un parque de diversiones en pandemia

Adamari López es una de las conductoras más queridas de la televisión hispana por su carisma y su belleza. La puertorriqueña siempre ha sido un ejemplo a seguir para muchas mujeres por su carrera y su historia de vida, además de que es una mamá y esposa amorosa.

Pero mientras que sus publicaciones suelen llenarse de halagos y buenos deseos, esta vez parece haber molestado a sus seguidores. Y es que la conductora compartió una imagen visitando los Universal Studios de Florida, junto a su esposo Toni y su hija Alaïa en plena pandemia de Covid-19.

"Pasamos unos días hermosos disfrutando en familia y creando memorias @alaia@toni y yo en @universalorlando . Visitamos Universal Studios y Island of Adventure , Alaïa quería todas las atracciones que fueran de acción y montaña rusa… 😬😳. Ustedes han ido, como se lo han pasado?", escribió Adamari.

Instagram/ Adamari Lopez

De inmediato, los comentarios en torno a la irresponsabilidad de la conductora y su familia inundaron la fotografía puesto que muchos apoyan que siendo figuras públicas, deberían ser los primeros en poner el ejemplo.

"En pandemia no se debe de ir a. Ningún lugar adamaris! Me extraña uds q estan en los medios exponiéndose al virus! Por eso no se acaba [email protected] pk no se quedan en casa". "Quédense en su casa, porque no entienden?". "No es el momento de paseos estamos en Pandemia Mundial". "Tanta gente muriendo en el mundo y Estados Unidos y ellos como si nada pasara,hasta que no les toque no van a entender". "Que bien! Pero es tan difícil quedarse en casa verdad?". "Estamos cuidándonos porque hay gente tan irresponsable que salen como si nada". "Muy irresponsables!!! Como figura pública debe dar el ejemplo para ayudar a terminar con este virus", expresaron los fans.

La temporada navideña y de Año Nuevo se convirtió en una situación preocupante debido a la cantidad de fiestas, reuniones y viajes no esenciales que se han llevado a cabo en todo el mundo. En redes sociales circularon videos de gente abarrotando comercios, bares, restaurantes, centros comerciales y playas pese a a la advertencia de los médicos que se han visto sobrepasados por la cantidad de contagios.

Los famosos también han causado gran indignación en redes sociales al dejarse ver en fiestas y reuniones como parte de sus festejos de fin de año. Ahora con el inicio del 2021, muchos han continuado exhibiendo sus viajes y paseos.

Florida, el estado donde reside la conductora lleva 1,376,692 de casos y 22,090 muertes. A pesar de que se ha presentado una ligera disminución el fin de semana, el registro de infecciones no deja de ser alarmante. La curva de positivos sigue en ascenso, donde, en la última semana se agregaron 93.457 nuevos casos y 775 muertes. Este es el tercer estado más afectado del país, detrás de California y Texas.

Estados Unidos ya superó la cifra de 350.000 muertos y 20,5 millones de casos positivos, según reporta la universidad Johns Hopkins.

Mientras que algunos alegan que es válido darse un respiro y celebrar, otros piden seguir en confinamiento, lejos de reuniones con personas ajenas a la casa para evitar contagios.

La opinión ha estado muy dividida y con el creciente hartazgo ante las medidas de prevención y la desesperación e incredulidad de algunos, la pandemia está muy lejos de ser controlada.

Es importante seguir acatando las medidas de prevención como lo es el uso de cubrebocas y el lavado constante de manos así como el distanciamiento social, según han indicado los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

