El cuerpo de Adamari Lopez no necesita la opinión de nadie

Adamari López es una de las conductoras más queridas de la televisión hispana por su carisma y su belleza. La puertorriqueña sin duda contagia a todos con su alegría pues a donde va, baila, canta y dibuja una sonrisa en su rostro. Su historia y su forma de ver la vida, la han convertido en una inspiración para muchas mujeres

Aunque sus publicaciones tienden a llenarse de buenos deseos y halagos, no falta quienes la critican o señalan por su físico o su extravagante estilo de vida. SIn embargo, a veces los comentarios más "inocentes" y sin mala intención, terminan siendo igual de atacantes.

Recientemente su esposo Toni Costa compartió un video en su cuenta de Instagram en donde hacen una comparativa de cómo se veían en 2020 y cómo se veían en 2015. Para el 2020, se muestran junto con su hija Alaïa, posando uno frente al otro en el espejo. Cuando la música cambia, el video muestra una instantánea del 2015 cuando Adamari estaba embarazada mientras Toni posa detrás de ella en el mismo espejo.

Mientras que algunos expresaron lo lindos que se ven, otros señalaron que la que ha tenido un cambio más drástico es Adamari.

"Por qué es la mujer más que siempre le tiene que cambiar tanto el cuerpo y el hombre sigue igual..? igual mi esposo sigue igual y a una de mujer le cuesta tanto y las hormonas al 100 y con tantas secuelas que quedan…pasamos por tanto y seguimos y seguimos..no hay de otra lo bueno que seguimos siendo una familia", "Ada estaba más flaca ahora se ve linda pero debería cuidarse", "Toni sigue igualito pero Ada está más gordis", fueron los comentarios que circularon en redes.

Otros comenzaron a suponer que se trataba de un anuncio de embarazo pues Adamari "se ve más llenita".

"¿Me parece que están dando a entender algo?, "Será q viene otro baby ? Ojalá y así sea!", "Yo los felicito ….. Pero me parece que vi una linda pancita…..Eso sería hermoso.", "Si estas embarazada entonces! Ya decia yo que no estabas asi de llenita…Felicidades", "Se le ve más pancita a Ada , estará esperando bb?"

Cabe mencionar que el video es un reto que se ha hecho viral en Tik Tok en donde las personas posan para recrear fotos de antaño.

Adamari Lopez está feliz ahora junto al bailarín español Toni Costa y disfrutando al máximo de su etapa como mamá. - Agencias

Aún cuando los comentarios no están hechos con mala intención, dejan ver que la sociedad siempre termina por señalar el cuerpo de una mujer y asume que si se le ve "pancita" o "subida de peso" es porque está embarazada,

Las batallas de Adamari

Desde finales del 2019, la conductora se propuso a bajar de peso mediante un reto y desde entonces ha estado muy comprometida con llevar una dieta sana y haciendo mucho ejercicio.

Recientemente la cuenta de Un Nuevo Día compartió una imagen donde se ve a Adamari muy concentrada, sujetando unas pesas. Aunque la intención es motivar a sus fans a adoptar un estilo de vida saludable, muchos no perdieron la oportunidad de criticarla.

"Tiene el metabolismo lento o la dieta no es la correcta algo esta pasando con ella, no veo cambio con tanto ejercicio que está haciendo es mi opinión porque tiene in buen entrenador", "pero que use pesas que no sean de niños", "Oye pero ella no rebaja con nada…es linda pero si que le cuesta perder kilos", "Adamari tienes que eliminar los dulces y azúcar y verás", "Pero si no deja de tragar como va bajar la papada", "Que se pegue la boca", "Que paso con la dieta de Oprah Winfrey", fueron algunos de los comentarios.

Las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo. Mientras que muchos las utilizan para contar historias e inspirar a otros, algunos sólo reafirman que existen muchos prejuicios respecto a la imagen de una mujer.

Las mujeres somos las primeras que pedimos liberarnos de los estereotipos pero irónicamente, también somos las primeras que señalamos a otras por cómo se ven .

Es un hecho que Adamari está haciendo un esfuerzo por tener una vida sana, no para verse más delgada o encajar en los estándares de belleza del medio, sino para sentirse mejor de salud y con ella misma.

Es muy fácil comentar desde una pantalla pero nadie sabe lo que vive ella o cualquier otra mujer. No hay que minimizar su esfuerzo ni denigrarla por su talla. La valía de ninguna mujer está en cómo se ve.

