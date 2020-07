Adamari López compartió los secretos de su rutina de belleza para un rostro de porcelana

No es que tenga el secreto de la eterna juventud, es que Adamari López desde hace muchos años sigue una rigurosa rutina de belleza, de día y noche, que le ha dado un cutis impecable que todas se preguntan cómo lo mantiene.

Pues bien, en una reciente publicación en su cuenta de Facebook explicó cuáles son los pasos para lucir radiante, más allá de la evidente genética que la favorece.

La rutina de skincare de Adamari López

En primer lugar, la conductora de Un Nuevo Día nunca se salta la limpieza del rostro, algo imprescindible para ella puesto que todos los días lleva maquillaje. Para esto aplica una agua micelar y lo repite en la mañana para eliminar las suciedades de la noche.

Rutina para la piel de Adamari López - Instagram

Este paso lo inicia retirando el maquillaje de sus ojos y después con otra toallita desmaquillante procede a quitar el que se encuentra en el resto de la cara. Finalizado esto, se lava con jabón especializado para su tipo de piel y así dejarla impecable.

No obstante, ahí no se detiene. Sabe muy bien que debe hidratar su rostro por lo que aplica cremas para el día, suero, protector solar, contorno de ojos y no olvida un bálsamo de labios, el cual evita que se le resequen.

Adamari López. - Instagram

Asimismo, Adamari Lopez explicó que copia la misma rutina antes de ir a dormir para ver mejores resultados, pero no es el único tip de belleza que le funciona puesto que en su criterio, se empieza a irradiar desde el interior.

"El cuidarnos en todos los aspecto es muy importante, tanto en la alimentación como con nuestra piel, como el hidratarnos tomando agua, el buen sueño, el ejercicio y una relación saludable en familia", finalizó.

